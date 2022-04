Zdroj: Twitter.com/Ukrinform Ukrajina má novú HRDINKU, tá sa s Rusmi nepára: Tajomnú bojovníčku volajú Lady Death Po uši vyzbrojená brunetka nikdy neprezradila svoju identitu. Preslávila ju presná muška a odvážne výroky. 9. apríl 2022 Barbara Dallosová Magazín Ona

9. apríl 2022 Barbara Dallosová Magazín Ona Ukrajina má novú HRDINKU, tá sa s Rusmi nepára: Tajomnú bojovníčku volajú Lady Death Po uši vyzbrojená brunetka nikdy neprezradila svoju identitu. Preslávila ju presná muška a odvážne výroky.

Prezývka Lady Death patrila úspešnej sovietskej ostreľovačke ukrajinského pôvodu Ljudmile Pavličenko. Táto drsná vojačka bojovala počas druhej svetovej vojny za Červenú armádu.

Teraz sa hovorí o novej Lady Death, ktorou má byť ostreľovačka menom Charcoal. Tajomná bojovníčka sa stala symbolom odvahy Ukrajiny v bojoch proti Rusom.

Záhadná postava

Charcoal sa stala národnou hrdinkou a tiež hitom sociálnych sietí. Jej identitu napriek tomu nikto nepozná. Na fotkách si zahaľuje tvár. Príbeh ukrajinskej bojovníčky priniesol portál DailyMail.

Po uši vyzbrojená brunetka nie je v boji žiadnym nováčikom. Ako ostreľovačka sa ešte v roku 2017 pridala k ukrajinskej námornej pechote a bojovala s proruskými separatistami v Donecku a Luhansku.

Výrok, ktorý zľudovel

Na sociálnych sieťach rezonuje výrok ostreľovačky, s ktorým sa mnohí Ukrajinci stotožnili. Vojakom v prvej línii mala povedať: „Musíme poraziť týchto ohyzdov!“

Niektoré preklady pracujú tiež so slovom orkovia, namiesto ohyzdovia. A ľudia hneď našli súvislosť so známymi postavami zo sveta fantasy. Orkovia, ktorých môžeme poznať aj z príbehov Pána prsteňov, majú byť symbolom toho najodpornejšieho, čo si človek dokáže predstaviť. Majú znetvorené hnilobné tváre a sú brutálni, suroví a hlúpi.

Ťažko povedať, či Charcoal narážala práve na tieto fiktívne postavy. Súperov však nešetrí ako nábojmi, tak ani slovami. „Títo ľudia nie sú ľudské bytosti. Ani fašisti neboli takí podlí. Musíme ich poraziť,“ nechala sa počuť.

Ženy so zbraňou v ruke

Boje na Ukrajine prebiehajú už dlhé týždne a zdá sa, že tak skoro neskončia. Denne prichádzajú správy o ďalších výbuchoch, streľbe a bombardovaní.

Okrem vojakov sa do boja proti ruským silám púšťajú aj civilisti. A nielen muži. Riskovať život za svoju krajinu sa nezriedka rozhodnú aj ženy či dokonca seniori.

Sociálnymi sieťami prebehlo viacero príbehov ženských bojovníčok. Zbraň do ruky vzala napríklad aj bývalá ukrajinská finalistka miss Anastasia Lena. Na pohľad sa to možno nezdá, ale krehká kráska má za sebou vojenský výcvik. Na rozdiel od nej a ostreľovačky Charcoal sa však do prvej línie stavajú aj Ukrajinky, ktoré zbraň v ruke nikdy nedržali.

💪🏻 🔥 Це снайперка з позивним «Угольок». До армії дівчина потрапила тому, що хотіла, аби її молодший брат, який також служить, пишався нею. У 2017 році «Угольок» потрапила на службу до одного з батальйонів морської піхоти і неодноразово виконувала бойові завдання на сході України pic.twitter.com/ocMk9rcNgU — Ukrinform (@UKRINFORM) April 3, 2022

