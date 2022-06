Zdroj: TASR/AP Ukrajina NESÚHLASÍ s odobratím práva na organizovanie Eurovízie 2023 Ukrajina nesúhlasí s rozhodnutím Európskej vysielacej únie (EBU), ktorým jej odobrala právo organizovať budúcoročnú pesničkovú súťaž Eurovízia. 18. jún 2022 Správy Zo zahraničia

18. jún 2022 Správy Zo zahraničia Ukrajina NESÚHLASÍ s odobratím práva na organizovanie Eurovízie 2023 Ukrajina nesúhlasí s rozhodnutím Európskej vysielacej únie (EBU), ktorým jej odobrala právo organizovať budúcoročnú pesničkovú súťaž Eurovízia.

EBU sa odovolala na bezpečnostné dôvody súvisiace s ruskou inváziou na Ukrajinu. „Budeme požadovať zmenu tohto rozhodnutia, pretože veríme, že budeme schopní splniť všetky záväzky… Požadujeme dodatočné rokovania o usporiadaní Eurovízie 2023 na Ukrajine,“ uviedol vo svojom vyhlásení zverejnenom na Facebooku ukrajinský minister kultúry Olexandr Tkačenko.

Je to bezpečné?

Vysvetlil, že usporiadanie Eurovízie 2023 na Ukrajine by bolo silným signálom, že svet podporuje Ukrajinu. Vyjadril tiež presvedčenie, že Ukrajine sa podarí splniť všetky záväzky súvisiace s podujatím, preto požaduje dodatočné rokovania ohľadom konania Eurovízie 2023 na Ukrajine.

Právo organizovať túto súťaž Ukrajina dostala po tom, ako ukrajinská skupina Kalush Orchestra v máji triumfovala na Eurovízii v talianskom Turíne s piesňou „Stefanija“.

Podľa tradície hostiteľskou krajinou nasledujúceho ročníka súťaže je vždy víťaz z predchádzajú­ceho roka.

EBU však „s hlbokou ľútosťou“ konštatovala, že na Ukrajine, ktorá od konca februára čelí ruskej vojenskej agresii, nebude možné poskytnúť bezpečnostné ani prevádzkové záruky potrebné na usporiadanie takejto súťaže.

Preto sa obrátila na britskú spoločnosť BBC, aby hostila Eurovíziu 2023, keďže v májovom finále na druhom mieste skončil Brit Sam Ryder so skladbou „Space Man“.

Bude to v Kyjeve?

Ukrajinská verejnoprávna televízia UA:PBC – ako potenciálny hostiteľ súťaže – v piatok vo svojom vyhlásení informovala, že celý mesiac, ktorý uplynul od víťazstva Kalush Orchestra, spolu s ukrajinskými štátnymi a miestnymi orgánmi v rámci príprav súťaže hľadala možnosti riešenia a vytipovala tri lokality, kde by sa mohla konať.

Prvá možnosť je hlavné mesto Kyjev, kde sa súťaž Eurovízia konala už v rokoch 2005 a 2017. Druhým tipom je mesto Ľvov na západe Ukrajiny v blízkosti Poľska a tretím je Zakarpatsko – región na hraniciach Ukrajiny s Maďarskom a Slovenskom.

Vedúci správnej rady UA:PBC Mykola Černotyckyj vyjadril ľútosť v súvislosti s vyhlásením EBU, ktoré označil za neústretové, a informoval, že UA:PBC žiada partnerov o ďalšie rokovania.

Podpora Johsona

Ukrajina by mala usporiadať budúci ročník pesničkovej súťaže Eurovízia. Uviedol to v sobotu britský premiér Boris Johnson, informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry Reuters.

„Samozrejme, bol by som rád, keby to bolo v našej krajine, ale faktom je, že oni zvíťazili a zaslúžia si to usporiadať. Verím, že to môžu urobiť a mali by to urobiť,“ povedal Johnson po návrate z Ukrajiny.

Kyjev alebo akékoľvek iné bezpečné ukrajinské mesto by bolo podľa britského premiéra skvelým miestom na organizáciu takéhoto podujatia.

„Bude to až o rok, na Ukrajine to bude v čase konania Eurovízie v poriadku a dúfam, že Ukrajinci dostanú možnosť organizovať toto podujatie,“ dodal Johnson.

Zdroj: TASR