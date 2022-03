Zdroj: Twitter.com/NEXTA Ukrajinskí civilisti ukázali VEĽKÚ odvahu: Mestá bránia holými rukami, VIDEO Svet zaujali videá, na ktorých sa ukrajinskí civilisti odvážne stavajú na odpor ruským vojakom. 6. marec 2022 Zo zahraničia

6. marec 2022 Zo zahraničia Ukrajinskí civilisti ukázali VEĽKÚ odvahu: Mestá bránia holými rukami, VIDEO Svet zaujali videá, na ktorých sa ukrajinskí civilisti odvážne stavajú na odpor ruským vojakom.

Vo viacerých ukrajinských mestách obyvatelia protestujú proti ruskej okupácii a neozbrojení sa stavajú vojakom na odpor. Vlastnými telami bránia vozidlám armády v postupe. O hrdinskom odpore civilistov informoval portál tvnoviny.sk.

O prípadoch, keď sa ukrajinskí civilisti postavili ruským vojakom a vyšli do ulíc, informuje aj spravodajský portál NEXTA na Twitteri. V meste Melitopoľ, ktoré je v ruských rukách, vyšli obyvatelia do ulíc protestovať s holými rukami. a ruských vojakov postupne vytláčali z námestia. Dav nezastavila ani výstražná streľba do vzduchu.

People in #Melitopol are so tough that they come at the armed occupiers with bare hands. They clearly did not expect such a response. pic.twitter.com/bjvFKQD1Ul — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

Ukrajinskí civilisti proti ruskej armáde protestovali aj v meste Cherson. Postavili sa aj pred prichádzajúce vozidlá a vlastným telom im bránili v ďalšom postupe.

In #Kherson, people also came out to protest against #Russian occupation. The occupiers are trying to disperse the rally with shots in the air. pic.twitter.com/nVGmruuiHt — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

Residents of #Kherson do not allow the occupiers to freely travel around their city pic.twitter.com/aEEPHOaUuQ — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

Zdroj: Dnes24.sk