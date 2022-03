Hrdinský odpor obyvateľov Chersonu: Odmietajú humanitárnu pomoc z Ruska

Podľa televízie CNN, ktorá informácie o nich overovala, sa najmenej jedno takéto zhromaždenie konalo v sobotu aj v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.

Videá zo zhromaždení v Berďansku a Chersone zverejnil na sociálnej sieti Twitter ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý vo svojom komentári vyjadril obdiv nad „nebojácnym duchom svojich krajanov“ a vyzval ľudí na celom svete, „aby ich podporili“.

Courageous Kherson inspires Ukraine and the world! Thousands of peaceful Ukrainians protest Russian occupation in front of armed Russian soldiers. What a spirit. I call on everyone around the globe: express your support for the fearless Ukrainians in Kherson! #CourageousKherson pic.twitter.com/olZoMs6ebm