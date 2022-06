Ukrajinu navštívila ďalšia hviezda: Ben Stiller sa stretol so Zelenským aj s utečencami, FOTO

Americký herec Ben Stiller, ktorý je vyslancom dobrej vôle Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), navštívil v sobotu Poľsko a v rámci cesty zavítal aj na Ukrajinu. Pre stanicu BBC to potvrdil samotný UNHCR.

Stiller pricestoval do mesta Rzeszów na juhu Poľska. Návštevou tohto regiónu chcel podľa UNHCR poukázal na potreby tých, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine.

Hollywoodsky herec navštívil hraničný priechod pri poľskej obci Medyka, kde sa stretol s ľuďmi utekajúcimi pred ruskou inváziou z Ukrajiny, píše agentúra PAP.

„Milióny ľudí boli nútené opustiť svoje domovy, z ktorých viac ako 90 percent tvoria ženy a deti. Som tu, aby som sa o tom dozvedel, podelil sa o príbehy, ktoré ukazujú vplyv vojny na človeka a aby som posilnil výzvy na solidaritu… Každý má právo hľadať bezpečie. Ktokoľvek. Kdekoľvek. Kedykoľvek,“ napísal Stiller na Instagrame. Na Twitteri zas zverejnil fotku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským so slovami, že mu bolo cťou stretnúť sa s ním.

V apríli navštívila Ukrajinu aj americká herečka Angelina Jolieová, ktorá zastáva aj funkciu osobitnej vyslankyne UNHCR. Oscarovú herečku vtedy spozorovali v meste Ľvov na západe krajiny.

Od 24. februára, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, prekročilo poľsko-ukrajinské hranice už 4,17 milióna ľudí, napísala v nedeľu ráno na Twitteri poľská pohraničná stráž. Odhaduje sa, že v Poľsku sa stále zdržiavajú viac ako dva milióny utečencov, dodáva PAP.

It was an honour to meet President @ZelenskyyUa on #WorldRefugeeDay as part of my visit with UNHCR @Refugees to stand in solidarity with people forced to flee in Ukraine and worldwide, and bring more attention to the humanitarian situation. @Refugees #WithRefugees pic.twitter.com/zpNpva233j