Zdroj: facebook.com/Ružinov - ECHO Ružinovčanov Umenie alebo gýč? Nové graffiti v Bratislave POBÚRILI časť miestnych obyvateľov, FOTO Ľudia sú už raz takí. Často diela hodnotia z letmého pohľadu, bez toho, aby sa zamysleli nad ich obsahom. 9. február 2022 Zo Slovenska

9. február 2022 Zo Slovenska Umenie alebo gýč? Nové graffiti v Bratislave POBÚRILI časť miestnych obyvateľov, FOTO Ľudia sú už raz takí. Často diela hodnotia z letmého pohľadu, bez toho, aby sa zamysleli nad ich obsahom.

Na dvoch stenách na verejnom priestranstve v Ružinove pribudli nové diela, ktoré okamžite vzbudili pozornosť miestnych obyvateľov. Graffiti, ktoré zobrazuje ruské reálie, nájdete na Súmračnej ulici v Bratislave a dielo s americkou tematikou na Martinčekovej. Autorom oboch je Martin Hirner, známy najmä pod prezývkou Doke.

Okrem toho, že sprejom vyzdobuje vyhradené plochy, spestril napríklad aj steny škôlky v Karlovej Vsi.

Gýč a propaganda?

Pri nových prírastkoch jeho umenia v Ružinove, mnohí obyvatelia vyjadrili svoj názor jasne a dôrazne aj na sociálnej sieti. Niektorí pritom dielo hodnotili z letmého pohľadu, bez toho, aby sa zamysleli nad jeho obsahom.

„Zaujímalo by ma, kto “zlegalizoval” túto stenu na šírenie propagandistického umenia (ak sa tento gýč vôbec umením dá nazvať)?! Je to militantné, nevhodné, do verejného priestoru neprípustné!,“ napísala Zuzana.

Márii sa tiež takéto skrášlenie múrov nepáči. „Tie grafity sú u mňa cez čiaru svojim námetom. A to hodne. Som za reguláciu verejného priestoru, nech je tu viac súčasného umenia a menej amatérskeho diletantizmu. Aby sa nestávalo to, že nám "náhodne“ pribúdajú rôzne prapodivnosti," napísala na sociálnu sieť.

Umenie ulice

Andrea je pri hodnotení maľby miernejšia. „Street art je populárny všade vo svete… osobne vidím aktuálnu tému, klišé motívy, ktorým rozumie bežný človek. Cieľ je možno krajší plot? V každom prípade umenie je o tom, na čo myslí a ako to napokon stvárni autor, konzumenta to buď osloví alebo nie. Zas nehľadajme za všetkým len negatívnu motiváciu. Treba žiť, aj sa trochu baviť a uvoľniť sa. Ľudia sú už unavení z pátrania, podozrievania, kázania…,“ myslí si.

Matúšovi sa dielo celkom pozdáva. „Ale veď on na tom obrázku Rusko vôbec nijak nevyzdvihuje. Skôr mi to príde ako karikatúra a samozrejme kontroverzná téma Ruska a USA zaujme,“ napísal. Pridala sa k nemu aj Lucia, ktorá si myslí, že obrázok si treba dobre pozrieť a nehodnotiť ho z letmého pohľadu: „Pretože mne príde, že Rusko skôr zosmiešňuje, možno preto mi to až tak nevadí.“

Zrejme tak nejako to aj bude. Na každé dielo je potrebné sa dobre pozrieť a pouvažovať, čo jednotlivé symboly znamenajú. Možno potom svoje „rýchle“ hodnotenie mnohí zmenia.

Zdroj: Dnes24.sk