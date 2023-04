4 Galéria Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Nitriansky kraj Ups, nevydalo... Mladý vodič to neodhadol, s dodávkou zostal TRÁPNE zaseknutý pod mostom FOTO Vodič, ktorý sa chcel vtesnať pod veľmi nízky most, sa postaral o úsmevnú príhodu aj pre samotných policajtov. 1. apríl 2023 ELA Správy Rôzne

1. apríl 2023 ELA Správy Rôzne Ups, nevydalo... Mladý vodič to neodhadol, s dodávkou zostal TRÁPNE zaseknutý pod mostom FOTO Vodič, ktorý sa chcel vtesnať pod veľmi nízky most, sa postaral o úsmevnú príhodu aj pre samotných policajtov.

Nitrianska polícia sa na 1. apríla podelila o kuriózny prípad. Nie, nejde o žartík. „Dobrý deň, pán vodič zasekli ste sa? No nie, veziem most," napísali k piatkovej udalosti, ku ktorej boli privolaní. Mladý vodič ich prekvapil a evidentne aj pobavil svojím problémom pod jedným z mostov blízko internátu.

Aj takto by mohla vyzerať komunikácia s 20-ročným vodičom, ktorému sa včera podaril takýto kúsok v Nitre. Polícia škodovú udalosť na mieste riešila blokovou pokutou, uviedli v statuse na sociálnej sieti nitrianski policajti.

Už aj laik a nevodič musí vidieť, že vodič bielej dodávky evidentne neodhadol. S veľkým autom sa chcel vtesnať pod veľmi nízky most, ktorý podľa tabule má len niečo vyše dvoch metrov. Klasické motorové vozidlo by popod most pohodlne prešlo. V tomto prípade však chcel tento úsek prejsť šofér dodávkou, čo sa mu vypomstilo. Polícia vyzvala vodičov, aby napriek prvému aprílu jazdili zodpovedne.

4 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk