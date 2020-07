7. júl 2020 MI Správy Ušetrite desiatky eur zmenou dodávateľa energií. Spočítali sme to za vás

Nie je to jedno, od koho odoberáte elektrinu alebo plyn. Ak si dokážete šikovne zvoliť toho správneho dodávateľa energií, môže váš ročný rozpočet ušetriť desiatky eur.

Zdroj: TASR

Každému už asi doma zazvonili podomoví predajcovia, ktorí sa snažia zlákať ľudí na super výhodnú ponuku lacných energií od alternatívneho dodávateľa. V takej chvíli sa treba mať na pozore! Môžete ušetriť, ale môžete sa nechať aj dobehnúť. Poradíme vám, ako z toho vyťažiť čo najviac.

Cenová kalkulačka

Na trhu existuje takmer dvadsať alternatívnych dodávateľov energií, ktorí sa predháňajú v boji o zákazníka. Mnohí pritom neváhajú používať aj nekalé praktiky, ako upozorňuje aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Všetky ponuky sa tvária mimoriadne výhodne a pre zákazníka je ťažké sa v nich zorientovať.

ÚRSO ponúka na svojej webstránke praktický a jednoduchý nástroj, ako porovnať ceny všetkých dodávateľov a vybrať si tú najlepšiu ponuku. Stačí zadať do cenovej kalkulačky svoje údaje a cenové porovnanie je na stole.

Keď sme do cenovej kalkulačky zadali údaje, výsledok bol zaujímavý. Rozdiel medzi najdrahšou a najlacnejšou ponukou bol 46 eur. Dobre premyslená zmena dodávateľa energií teda môže odľahčiť ročný domáci rozpočet o desiatky eur.

Kalkulačka v ruke

Hoci cena je pre slovenského zákazníka kľúčová, je dobré si uvedomiť, že to nemusí byť vždy ten najdôležitejší faktor na výber dodávateľa. Keď posudzujete predloženú ponuku, je dobré mať v ruke kalkulačku.

„Veľmi častým trikom, ktorým operujú tak tradiční, ako aj alternatívni dodávatelia, je poskytnutie percentuálnej zľavy z ceny na určité obdobie, napríklad 6 alebo 12 mesiacov pri dvojročnej viazanosti. Keď si však túto zľavu prepočítate na celé zmluvné obdobie, je zanedbateľná,“ uviedol Andrej Lednár z poradenskej spoločnosti Prvá energetická pre portál etrend.sk.

Málo bežných spotrebiteľov vie, že cena na faktúre sa skladá z viacerých zložiek. Dodávatelia, ktorí sa o nich tak bijú, vedia ovplyvniť iba jej časť, ktorá sa týka samotnej komodity. Vo výsledku je to zhruba polovica fakturovanej ceny.

Preto je dobré si všímať aj rôzne výhody, ktoré dodávatelia energií zákazníkom ponúkajú, aby ich získali. Často to býva poistenie domácnosti, dotácia na výmenu plynového kotla, alebo rôzne zľavy na nákupy tovarov. V konečnom dôsledku môže byť takýto benefit lepší ako úspora troch eur ročne na faktúre.

Pozor na podvodníkov

Alternatívni dodávatelia energií sa často uchyľujú aj k nekalým praktikám a zavádzaniu spotrebiteľov. Bežne sa to stáva najmä pri návštevách podomových obchodných zástupcov.

„Ak vám pri dverách zazvoní nejaký predajca s tým, že váš aktuálny dodávateľ energií zaniká, alebo sa mení jeho názov a vy musíte podpísať novú zmluvu, je to klamstvo,“ varuje ÚRSO.

Je to len trik, ako vás prinútiť podpísať prechod ku konkurencii. Ak by váš dodávateľ naozaj mal nejaké zmeny, určite by vám to oficiálne oznámil mailom a poštou. Preto ÚRSO varuje, aby si zákazník vždy dôkladne overil totožnosť človeka, ktorý mu ponúka nejakú zmluvu na podpis a uistil sa, koho v skutočnosti zastupuje.

Dôležité detaily

Základnou podmienkou, ako uzatvoriť výhodnú zmluvu s novým dodávateľom energií, je vziať si na jej preštudovanie dostatok času a poradiť sa aj so známymi. Podpisovať takýto záväzok medzi dverami je veľmi rizikové a nikto to od zákazníka nemôže vyžadovať.

Pred zmenou dodávateľa energií je dôležité sa dobre pozrieť aj do starej zmluvy s aktuálnym dodávateľom. Všímajte si najmä to, za akých podmienok ju môžete vypovedať, a či s tým nie sú spojené nejaké poplatky. Tie by vás napokon mohli stáť viac, ako úspora, ktorú chcete zmenou získať.

Väčšina zmlúv je uzatvorená na dobu určitú s automatickým predlžovaním platnosti. Sústreďte sa na dátum, kedy ju môžete slobodne ukončiť. Bezodplatne to môžete urobiť vždy, keď dodávateľ mení ceny alebo obchodné podmienky.

