Jednoduchý návod, ako ušetriť desiatky eur na nákupoch

Ekonomika padá, nezamestnanosť stúpa a krajinu čakajú zlé časy. V takej chvíli je dobré spraviť si plán, ako ušetriť každé euro a pripraviť osobné financie na úsporný režim.

Existuje niekoľko šikovných trikov, vďaka ktorým dokážete skrotiť účty za nákupy v obchode i na internete, a vôbec to nebude bolieť. Treba len vedieť, ako na to a pridať štipku disciplíny. Výsledkom bude nielen úspornejší, ale aj menej konzumný život, a to sa vám iste zapáči.

1. Zaznamenávajte si výdavky

Odkladajte si všetky účty a veďte si presnú evidenciu, kde a na čo ste minuli peniaze. Následne si výdavky roztrieďte do kategórii ako je jedlo, šaty, škola, doprava, alkohol, zábava a podobne. Už po jednom – dvoch mesiacoch budete vidieť, kam vám zbytočne odteká najviac peňazí a môžete to obmedziť.

2. Plaťte v hotovosti

Používanie platobnej karty je pohodlné a bezpečné, ale zároveň zradné, pretože človek stráca prehľad o tom, koľko už minul. Keď sumu vypláca papierovými peniazmi, pohľad do peňaženky mu zakaždým pripomenie, koľko mu ešte zostáva a čo si môže dovoliť.

3. Spoznajte svoje zlozvyky

Každý má nejakú nákupnú slabosť, hoc aj maličkosť, ktorú by si mohol odoprieť, ale nechce. Niekto si rád urobí radosť novým oblečením, aj keby to malo byť len tričko za päť eur. Iný si kupuje výherné žreby, ďalší cigarety, či alkohol.

Nebojte sa, nemusíte sa úplne vzdať svojich potešení. Úplne stačí, ak identifikujete tieto malé hriechy a presne spočítate, koľko vás mesačne stoja. Potom skúste znížiť tento rozpočet na polovicu a dajte si pozor, aby ste ho naozaj neprekročili. Budete prekvapení, koľko ušetríte.

4. Predýchajte pokušenie

Stará vtipná múdrosť hovorí, že najlepší spôsob, ako sa zbaviť pokušenia, je podľahnúť mu. Lenže čo s tým, keď to neúmerne zaťažuje váš rozpočet? Najlepší recept je nechať si veci prejsť hlavou a získať odstup.

Ak ste v obchode a niečo vám padlo do oka, choďte preč a premyslite si to do druhého dňa. Rovnako môžete zavrieť internetový e-shop a spotrebiteľskú túžbu predýchať. Často stačí odstup len pol hodiny, aby ste si uvedomili, že to vlastne až tak veľmi nepotrebujete.

5. Neprejedzte výplatu

Potraviny tvoria jednu z najväčších položiek rodinných rozpočtov. Jesť sa musí, ale dá sa to aj lacnejšie a pritom stále zdravo. Základom je variť doma a obmedziť reštaurácie na minimum. Ďalej stačí pár zlatých pravidiel.

V prvom rade – neplytvať. Urobte si poriadok v chladničke, aby ste mali prehľad o všetkom, čo v nej je. Nesmie byť preplnená, pretože inak sa v nej potraviny strácajú ako v čiernej diere, a keď ich po čase vyhrabete, sú už po dátume spotreby.

Keď už presne viete, čo máte v chladničke, urobte si podľa toho jedálniček i nákupy. Sústreďte sa najmä na otvorené a nedojedené potraviny a cielene z nich naplánujte ďalšie jedlá, aby ste nič nemuseli vyhodiť.

Nekupujte polotovary, sladkosti a pochutiny, bez ktorých sa dá žiť. Skúste viac variť z lacnejších a zdravších surovín – zemiaky, kefír, koreňová zelenina, kyslá kapusta a úplným pokladom sú strukoviny.

Hrachová kaša, šošovicové placky, či hustá fazuľová polievka sú jedlá doslova za babku, ktoré však výborne zasýtia aj bez mäsa a sú mimoriadne zdravé.

6. Vytvorte si finančnú rezervu

Môže sa to zdať zvláštne, ale ak chcete ušetriť, je nevyhnutné, aby ste mali bokom odloženú nejakú sumu na mimoriadne situácie. Malo by to byť aspoň 500 – 600 eur. Ak sa vám náhle pokazí chladnička, práčka alebo máte inú nepredvídateľnú udalosť, nemusíte si požičiavať za vysoké úroky.

