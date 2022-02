Zdroj: Instagram.com/remilindholm ÚTRAPY fínskeho bežca na lyžiach: Po pretekoch v Pekingu si musel ROZMRAZOVAŤ penis! Ukrutná bolesť! Fínsky bežec na lyžiach Remi Lindholm ju zažil počas pretekov na 50 km na nedávno skončenej olympiáde v Pekingu. Dôvodom boli omrzliny penisu. 21. február 2022 han Ostatné športy

21. február 2022 han Ostatné športy ÚTRAPY fínskeho bežca na lyžiach: Po pretekoch v Pekingu si musel ROZMRAZOVAŤ penis! Ukrutná bolesť! Fínsky bežec na lyžiach Remi Lindholm ju zažil počas pretekov na 50 km na nedávno skončenej olympiáde v Pekingu. Dôvodom boli omrzliny penisu.

Ešte šťastie, že spomínané preteky s hromadným štartom boli na olympijských hrách napokon skrátené o 20 kilometrov. Ktovie, ako by Fín dopadol, keby sa tak nestalo. Už teraz mal značné problémy so svojim prirodzením. Informuje portál The Guardian.

Už druhý raz

Lindholm sa so zamrznutým penisom nestretol prvýkrát. Niečo podobné sa mu prihodilo aj minulý rok. Teraz však išlo o olympiádu, tak sa zaťal a preteky dokončil na 28. mieste. V cieli ho však čakala náročná úloha, svoje „mužstvo“ musel rozmraziť. Na nič iné počas pretekov nemyslel len na to, aby zvládol prísť do cieľa.

„Boli to asi najhoršie preteky v kariére. Môžete hádať, ktorá časť tela bola najviac zmrznutá,“ vyhlásil Lindholm fínskym médiám.

Fín však netušil, že to najhoršie ho ešte len čaká. Pri rozmrazovaní intímnych partií cítil ešte väčšiu bolesť ako keď bol vystavený mrazivému počasiu. "Keď sa začali zmrznuté časti zohrievať, bolesť bola neskutočne neznesiteľná,“ dodal Remi Lindholm, ktorému nepomohli ani špeciálne overaly.

