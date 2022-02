31 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Slafkovský je znovu HITOM internetu: VIDEO s jeho vtipnými hláškami musíte vidieť! Naši bronzoví hrdinovia z Pekingu ešte stále oslavujú historický úspech. Dokazuje to aj video v hlavnej úlohe s Jurajom Slafkovským, ktorý by sa nestratil ani ako zabávač. 21. február 2022 han Hokej

Mladík sa stal najproduktívnejším hráčom a zároveň najlepším strelcom olympijského turnaja v Pekingu. Sedemnásťročný útočník dokázal v siedmich zápasoch nastrieľať sedem gólov a výrazne prispel k zisku bronzových medailí.

Vydarené ZOH 2022 zavŕšil účasťou v All Star tíme a ziskom ocenenia pre najužitočnejšieho hráča (MVP).

Rodák z Košíc nedominuje len štatistkám, ale patrí k lídrom aj v oslavách, ktoré si naši hráči ešte stále užívajú. Práve on je ústrednou postavou videa z dielne RTVS, ktoré sa zrejme nemalo dostať na verejnosť.

Stále sa oslavuje

Okamžite po skončení zápasu o tretie miesto, v ktorom Slováci zdolali Švédsko 4:0, vypukla v našom mužstve obrovská radosť. Po príchode do šatne sa rozbehli bujaré oslavy. Dokonca počas nich nešetrili ani trénera Craiga Ramsayho, ktorého celého obliali. Bronzoví hrdinovia pokračovali v žúrke aj v nedeľu, keď sa vrátili zo záverečného ceremoniálu ZOH.

O tom, aké je to byť v centre oslavujúcich hokejistov, sa na vlastnej koži presvedčila redaktorka RTVS Barbora Žiačiková. Pristavili k mikrofónu päticu mladíkov na čele s Jurajom Slafkovským. A šou sa mohla začať!

„Nemám tie oči také divné? Lebo som akosi nespal,“ mrmlal si pred kamerou 17-ročný Slafkovský. Ďalšou hláškou rozosmial aj samotnú redaktorku, keď povedal: „Nemám tu Colu dať preč ako Ronaldo?! Počkať, toto do vysielania nemôžeme dať.“

Šou mladíkov

Na nezostrihanom videu Slafkovský dokonca prezradil, že mu pípla sms od známej moderátorky: „Písala mi aj Zlatica Puškárová, naozaj!“ Potom už ponúkol rečnícke miesto obrancovi Samuelovi Kňažkovi, ktorý sa ho chopil tak, že napodobňoval Igor Matoviča. "Mali by sme spraviť taký zostrih, že one time, next time,“ smial sa Kňažko.

Celé video nájdete TU

Na záver mal prísť spoločný pozdrav slovenským fanúšikom, ale pätica Slafkovský, Nemec, Kňažko, Holešinský a Takáč sa nevedeli trafiť do jednotnej vety, ktorá mala znieť: "Ďakujeme za podporu, vidíme sa na Slovensku!“

Lietadlo s našimi hrdinami by malo na Slovensku pristáť v utorok v obedňajších hodinách.

Zdroj: Instagram.com/sportnet.sk

Zdroj: Dnes24.sk