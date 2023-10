Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk Úvod týždňa prinesie príjemné POČASIE: Potom príde ZMENA, s čím treba počítať? V najbližších dňoch by ste mali mať dáždnik radšej po ruke. Aké sú vyhliadky na nachádzajúci týdeň? 22. október 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska

Hoci sa počasie na Slovensku začína zlepšovať, pripraviť sa treba na to, že v najbližších dňoch bude mať premenlivý charakter. Na svojom webe o tom informuje portál iMeteo.sk.

Ako uvádza portál, aj nadchádzajúce dni prinesú nadpriemerné teploty, no počítať treba aj s početnými zrážkami.

Príjemný štart týždňa

„Aktuálne sa do našej oblasti rozširuje výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý však počasie na Slovensku bude ovplyvňovať len dočasne,“ píše iMeteo.sk s tým, že v pondelok sa tak môžeme tešiť na slnečné počasie s teplotami do +20 °C a s podobným stabilným počasím by mal začať aj utorok.

Počasie sa však následne začne meniť. „Nad Alpami sa počas utorka prehĺbi tlaková níž a s ňou súvisiace zrážkové pole začne v utorok večer ovplyvňovať počasie aj na našom území,“ vysvetľuje iMeteo.sk. Ako upozorňuje, zrážky môžu byť už od poobedia plošné a lokálne aj výdatnejšie (viac ako 20 mm).

Početné zrážky

„Uprostred pracovného týždňa by malo zrážok ubudnúť a prechodne sa môže aj zmenšiť oblačnosť, no to bude záležitosť doslova zopár hodín. Už od štvrtka sa totiž očakáva ďalšia vlna zrážok,“ pokračuje portál, podľa ktorého bude počasie v závere týždňa ovplyvňovať vlhké, severozápadné až západné prúdenie s jednotlivými atmosferickými frontami.

„Tie prinesú veľa oblačnosti a početné zrážky. Intenzita zrážok bude premenlivá v závislosti od výraznosti frontu,“ vysvetľuje iMeteo.sk.

ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk