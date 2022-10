Zdroj: TASR/AP V lekárňach nedostanete už iba lieky: Ministerstvo navrhuje, aby sa v nich mohlo aj OČKOVAŤ Novela zákona prináša podľa ministerstva aj lepšiu dostupnosť nových liekov pre pacientov či úpravu vzťahov medzi odbornými a všeobecnými lekármi pri predpisovaní liekov. 20. október 2022 Správy Zo Slovenska

20. október 2022 Správy Zo Slovenska V lekárňach nedostanete už iba lieky: Ministerstvo navrhuje, aby sa v nich mohlo aj OČKOVAŤ Novela zákona prináša podľa ministerstva aj lepšiu dostupnosť nových liekov pre pacientov či úpravu vzťahov medzi odbornými a všeobecnými lekármi pri predpisovaní liekov.

V lekárňach by sa mohlo očkovať. Na začiatok proti chrípke, prípadne ochoreniu COVID-19. Navrhuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v novele zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

„Výhodou je rýchla a pohodlná dostupnosť verejných lekární, čo predstavuje jednoduchší prístup k očkovaniu, najmä pre zdravých a zamestnaných obyvateľov,“ ozrejmil rezort.

Očkovanie v lekárňach by vykonával farmaceut, dospelým osobám by mohol aplikovať vakcínu intramuskulárne alebo subkutánne.

V prvej fáze by išlo o očkovanie proti chrípke, prípadne pri zhoršenej epidemiologickej situácii proti ochoreniu COVID-19. Rezort poukázal, že očkovanie proti chrípke prostredníctvom farmaceutov môže pomôcť zvýšiť zaočkovanosť populácie, čo pomôže znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť.

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ už v máji deklaroval, že lekárnici sú pripravení očkovať. Vo verejných lekárňach sa podľa lekárnikov očkuje minimálne v 14 krajinách Európy.

Novela zákona prináša podľa ministerstva aj lepšiu dostupnosť nových liekov pre pacientov či úpravu vzťahov medzi odbornými a všeobecnými lekármi pri predpisovaní liekov. Do platnosti by mala po schválení vládou a parlamentom vstúpiť od 1. marca 2023.

Zdroj: TASR