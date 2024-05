17. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska V minulosti operoval Ficovo srdce: Jeho športový organizmus to ZVLÁDNE, myslí si kardiochirurg Uznávaný kardiochirurg prehovoril o zraneniach Roberta Fica. V minulosti operoval jeho srdce a dnes predpokladá, že to premiér zvládne.

Stav premiéra Roberta Fica je po atentáte naďalej veľmi vážny, no stabilizovaný. Nakrátko s ním hovoril aj Peter Pellegrini. „Bola to veľmi osobná debata. Poznáme sa viac ako dvadsať rokov, takže je to pochopiteľné. Bol veľmi unavený a v zložitej zdravotnej situácii. Hovorili sme o tom, aký som rád, že prežil a že mu želám skoré uzdravenie,„ povedal novozvolený prezident s tým, že s premiérom mohol hovoriť iba zopár minút: "Pretože si jeho aktuálny stav vyžaduje kľud a pokoj bez ďalších vonkajších rušivých vplyvov.“

Myslí si, že to zvládne!

Detailnejšie informácie o zdravotnom stave premiéra, ktorého museli po atentáte 5 hodín operovať, chýbajú. Štáb RTVS preto oslovil odborníkov.

„Takýto priestrel možno jeden – dvakrát som zažil, ale myslím, že pán premiér mal šťastie v nešťastí. Pretože neboli zasiahnuté zrejme veľké orgány, podľa toho v brušnej dutine a hlavne veľké cievy. A ja predpokladám, že jeho športový organizmus to zvládne,“ uviedol pre spravy.rtvs.sk profesor Viliam Fischer, kardiochirurg, ktorý Ficovi v minulosti operoval srdce.

Podľa portálu berie premiér kvôli trom bajpasom lieky na riedenie krvi. Podľa kardiológa by to nemusel byť problém. „Dnes sa to dá riešiť, naši skvelí anestéziológovia si s tým už vedia poradiť, aj kardiológovia, nie je problém,“ povedal.

Viac vysvetlil primár chirurgického oddelenia michalovskej nemocnice Štefan Kvak: „S tým sa musíme vysporiadať buď podaním nejakého antidota, teda nejakej protilátky, alebo nejakými inými metódami spolu s intenzivistami.“

Dôležitý moment

Laickej verejnosti mohol uniknúť ešte jeden fakt. "Aj vďaka tomu srdcu asi, ako sme čítali, sa prebral a je extubovaný. To znamená, že dýchacia trubica je vytiahnutá a on si dýcha sám, čo je veľmi dôležitý moment,“ povedal Viliam Fischer.

Čo sa rieši ako prvé?

Ako prebieha zdravotná starostlivosť po strelných poraneniach brušnej dutiny? "Vo všeobecnosti sa najprv snažíme zastaviť krvácanie a eliminovať krvné straty a potom sa kontrolujú všetky orgány a orgánové systémy v brušnej dutine, ktoré by mohli byť zasiahnuté. A z toho vyplývajú samotné komplikácie,“ vysvetlil Štefan Kvak.

Konkrétne zranenia premiéra ešte lekármi špecifikované neboli. Podľa spravy.rtvs.sk však v takýchto prípadoch trvá rekonvalescencia niekoľko týždňov až mesiacov.

