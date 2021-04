V nedeľu pracujeme viac ako priemer EÚ: Dotýka sa to najmä TÝCHTO Slovákov

V nedeľu pracujeme viac ako ľudia v iných krajinách Európy. Toto zistenie priniesol najnovší prieskum Národnej banky Slovenska (NBS). Pozrite sa podrobnejšie aj na to, kto pracuje v tento deň najčastejšie.

Podľa tohto prieskumu, slovenskí zamestnanci pracujú v nedeľu častejšie ako je priemer EÚ, ale aj v porovnaní s krajinami strednej a východnej Európy. „V krajinách EÚ 27 pracuje v nedeľu pravidelne približne 13,5 % zamestnancov. Slovensko sa nachádza v tomto rebríčku mierne nad európskym priemerom s podielom 16,3 %,“ informuje Národná banka Slovenska.

Väčšina pracujúcich Slovákov má podľa prieskumu stredoškolské vzdelanie a strednú výšku príjmov.

„Efekt manželstva a prítomnosti detí v domácnosti na pravdepodobnosť práce cez víkend je výrazne záporný najmä pre ženy, kým pre mužov nie je štatisticky významný,“ ohlasuje prieskum.

Nedeľná práca sa dotýka najmä ľudí pracujúcich v ubytovacích a stravovacích službách, kde v nedeľu pracuje pravidelne alebo občas viac ako 70 % zamestnancov.

Ako informuje NBS, podobne je na tom aj zhruba 60 % umelcov a 40 % pracovníkov z oblasti zdravotníctva, dopravy, administratívnej činnosti a poľnohospodárstva.

„Takmer tretina pracovníkov v priemysle a službách a štvrtina zamestnancov verejného sektora má skúsenosti s pravidelnou alebo občasnou prácou v nedeľu,“ tvrdí NBS.

S prácou v nedeľu sa stretáva okolo 50 % kvalifikovaných profesií v poľnohospodár­stve, obchode, službách, a pozná ju takmer 50 % strojných operátorov. A skúsenosti s ňou majú aj technici a remeselníci.

Z analýzy vyplýva aj to, že prípadný zákaz predaja v nedeľu by mohol mať aj dôležité, no málo predvídateľné vplyvy na rôzne odvetvia ekonomiky.