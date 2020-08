21. august 2020 Milan Hanzel Šport Hokej V Poprade to VEDIA: Hokejisti naložili Liptákom trinásť kúskov a diváci mali rúška! FOTO

Hokej v Poprade zažíva parádne časy! V prvom prípravnom zápase totiž nabitý káder nedal šancu rivalovi z Liptova a v hľadisku bolo veselo, ale bezpečno!

V posledných týždňoch sa v Poprade pomaly predbiehali s tým, aké zvučné meno pod Tatry zamieri. Najprv to bol Skokan, potom Lušňák, či Haščák. Zdá sa, že káder pre novú sezónu vzbudzuje rešpekt.

Takisto aj správanie fanúšikov na zápase, keď v hľadisku fandili a mali aj rúška.

Favoriti na titul

Bez akýchkoľvek výčitiek môžeme poznamenať, že Popradčania patria medzi anšpirantov na titul. Samozrejme, že výprask 13:2, ktorý uštedrili v prípravnom súboji Liptovskému Mikulášu, ešte nič neznamená, ale mužstvo HK napreduje už minimálne od poslednej sezóny.

Čo hovoria na výprask?

„Nebolo treba hráčov ani usmerňovať, len im poďakovať za výkon a zaželať si, aby to išlo takto ďalej, hlavne bez zranenia,“ povedal pre oficiálny facebook HK Poprad tréner Peter Mikula. „Stále to je príprava, čo nič pre nás ani pre súpera neznamená. Som však rád, že sme dali toľko gólov, my aj diváci sme sa zabavili. Výsledok bol len čerešnička na torte,“ dodal útočník kamzíkov Marcel Haščák.

Prípravný duel

HK Poprad – HK 32 Liptovský Mikuláš 13:2 (3:0, 4:1, 6:1)

Góly a asistencie: 3. Česánek (Matej Paločko), 9. Preisinger, 17. Haščák (Drgoň, Svitana), 26. Skokan (Dalhuisen), 27. Šotek (Preisinger, Česánek), 28. Jevoš, 37. Zagrapan (Svitana), 44. Bjalončík, 50. Vandas (Dalhuisen, Zagrapan), 54. Haščák (Svitana, Skokan), 55. Lušňák (Zagrapan, Vandas), 57. Romaňák (Skokan, Haščák), 58. Brejčák (Matúš Paločko) – 22. Lištiak (Ró. Huna), 49. Piatka.

Zostavy:

HK Poprad: Vošvrda (Rychlík) – Ulrych, Drgoň, Dalhuisen, Brejčák, Kramár, Müller, Česánek, Romaňák, Božoň, Hodorovič – Haščák, Skokan, P. Svitana – Valigura, Zagrapan, Vandas – Lušňák, Preisinger, Matúš Paločko – Matej Paločko, Bjalončík, Mešár – Dzivjak, Jevoš, Šotek.

HK 32 Liptovský Mikuláš: Hollý (27. Bábik) – Petran (A), Kurali, Nemec, Droppa, Mezovský, Bača, Duran, Trška – Ri. Huna, Ró. Huna, Ru. Huna © – Lištiak, Piatka (A), Uhrík – Toma, Minárik, Hamráček – Michalík, Bečka, Uram.

