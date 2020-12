19. december 2020 Filip Chudý Zo Slovenska V slovenskej vláde sa rozrastá COVID-19: Pozitívny test oznámili Naď aj Remišová

Minister obrany Jaroslav Naď a tiež ministerka investícií Veronika Remišová mali pozitívny výsledok testu na COVID-19.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) mal pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Informoval o tom na sociálnej sieti. „Tak som sa dozvedel, že PCR test preukázal moju pozitivitu. Od rána som sa necítil dobre, teraz mám vysokú teplotu, bolesť hlavy a celého tela. Čuch aj chuť zatiaľ mám,“ napísal Naď. Vyzval ľudí, aby dávali na seba pozor a ak môžu, ostali doma.

Vianoce inak

O svojom pozitívnom teste na ochorenie COVID-19 informovala o na sociálnej siet ministerka investícií a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Otestovať sa bola v piatok po tom, čo premiér Igor Matovič (OĽANO) oznámil, že má pozitívny výsledok testu na nový koronavírus

„Vianoce sme si všetci plánovali ináč, ja som chcela do našej rodinnej bubliny po otestovaní zobrať aj mamu, ktorá žije sama. Nevyšlo nám to. Budem celé sviatky v izolácii, srdcom so svojimi blízkymi,“ napísala Remišová a vyzvala na dodržiavanie opatrení.

Pozitívni členovia

Pozitívny test na nový koronavírus má aj premiér Igor Matovič (OĽANO), informoval o tom už skôr v piatok. Lídri koaličných strán a členovia vlády, ktorí s ním boli v kontakte preto nastúpili do domácej karantény, prípadne podstupujú testy. Do karantény v piatok nastúpil aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý sa má ísť po piatich dňoch otestovať.

Z členov vládneho kabinetu je z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou už od utorka (15. 12.) v karanténe minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) a tiež šéf agrorezortu, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO), ktorý na začiatku týždňa potvrdil, že sa nakazil novým koronavírusom.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Nie dobrá správa zastihla aj mňa, dnešný test na COVID som mala pozitívny. Vianoce sme si všetci plánovali ináč, ja som... Posted by Veronika Remišová on Friday, December 18, 2020

SOM PCR POZITÍVNY 😔🤷🏼‍♂️ Tak práve som sa dozvedel, že dnešný PCR test preukázal moju pozitivitu. Od rána som sa... Posted by Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO on Friday, December 18, 2020

Zdroj: TASR/Dnes24.sk