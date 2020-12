Dnes o 16:40 Správy Slovensko začne s očkovaním zrejme medzi sviatkami: Kto bude medzi prvými?

Na Slovensku by sa malo začať s vakcinovaním proti novému koronavírusu s najväčšou pravdepodobnosťou už 27. decembra.

Zdroj: TASR/AP

Slovensko by malo začať s vakcinovaním 27. decembra, očkovacia látka by mala prísť 26. decembra. V piatok to oznámila štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Jana Ježíková. Na začiatok by malo prísť 10.000 kusov vakcíny, ktorá sa bude očkovať v dvoch dávkach. Takmer 15 nemocníc je už na očkovanie pripravených, postupne pribudnú ďalšie.

Celkovo má Slovensko nakontrahovaných 18 miliónov vakcín.

Kto bude medzi prvými?

Preočkovať by sa malo 3,3 milióna obyvateľov.

V prvej vlne by mali byť zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb (DSS) či pracovníci kritickej infraštruktúry. V druhej vlne by mali byť očkovaní klienti DSS, pacienti nad 65 rokov či chronicky chorí. Tretia vlna očkovania by sa mala dotknúť populácie s vysokým rizikom šírenia ochorenia a v štvrtej vlne pôjde o obyvateľov Slovenska nad 18 rokov.

V každom okrese

Epidemiológ Pavol Jarčuška komentoval, že účinnosť vakcín je nad 90 percent. Ježíková by bola veľmi rada, keby v rámci vakcinácie pomohli aj médiá, ktoré by bojovali z dezinformáciami a poukazovali na dôležitosť očkovania. Celkovo by malo fungovať 25 vakcinačných centier. Pripravené sú už nemocnice v Nitre, Bratislave či v Košiciach. Ježíková komentovala, že by chceli zriadiť očkovacie miesto v každom okrese.

Očkovať proti novému koronavírusu by sa malo v prvý a 21. deň očkovania. Každý, kto očkovanie podstúpi, by mal o ňom dostať potvrdenie.

Vrchol v januári

Na očkovanie sa bude dať objednať na konkrétne miesto v presný čas. Špeciálne tímy by sa mali zaoberať vakcináciou imobilných občanov. Očkovanie bude dobrovoľné.

Na otázku, či sa vie, kto bude prvou zaočkovanou osobou proti novému koronavírusu na Slovensku, odborníci odpovedali, že má ísť o človeka, ktorý patrí medzi rizikové osoby a počas svojho života spravil pre spoločnosť veľa. O koho konkrétne ide, nechceli prezradiť.

Vrchol pandémie očakávajú odborníci v januári.

Zdroj: TASR