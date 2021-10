Zdroj: TASR/Jaroslav Novák V strede týždňa sa poriadne ochladí! Teploty klesnú aj o 10 °C. Kde to najviac pocítime? V priebehu noci z utorka na stredu postúpi cez územie Slovenska studený front. 5. október 2021 ELA Rôzne

5. október 2021 ELA Rôzne V strede týždňa sa poriadne ochladí! Teploty klesnú aj o 10 °C. Kde to najviac pocítime? V priebehu noci z utorka na stredu postúpi cez územie Slovenska studený front.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

V priebehu noci na stredu začne cez územie Česka ďalej na západ postupovať vlniaci sa studený front. Po jeho zadnej strane bude nad naše územie prenikať chladnejší vzduch.

Už počas noci

Ochladzovať sa začne už v priebehu noci. Počas stredy dopoludnia sa ochladí najmä na západe Slovenska. „Zatiaľ čo utorkové ranné teploty dosiahli od +5 °C na severe po +15 °C na západe, v stredu ráno dosiahnu teploty od +9 do +12 °C. Na severe a východe tak bude ráno teplejšie, no na západe už chladnejšie,“ informuje portál iMeteo.sk.

V priebehu dňa sa pri slnečnom počasí bude na východe otepľovať, na stredné a západné Slovensko už prenikne chladný vzduch.

Teploty klesnú aj o 10 °C, najviac na západe

Ochladenie bude výrazné. Oproti utorku sa ochladí aj o 10 °C, najviac na západe Slovenska. Zmenu teploty voči utorku nájdete v galérii pod článkom.

Maximálne denné teploty na západnom a strednom Slovensku dosiahnu len od +9 do +13 °C, vo východnej časti východného Slovenska to bude ešte od +13 do +18 °C. Najteplejšie bude na krajnom juhovýchode územia.

Vo štvrtok opäť zmena

„Ochladenie bude síce výrazné, no už vo štvrtok sa opäť oteplí. Maximálne denné teploty dosiahnu od +13 do +18 °C, to je asi o 1 až 5 °C viac ako v stredu,“ dodáva iMeteo.sk

Front prinesie okrem ochladenia aj dážď. Pršať bude najmä na strednom a západnom Slovensku. Zrážky nebudú výrazné a najviac sa ich očakáva na juhozápade.

Daždivé počasie čaká západnú polovicu Slovenska najmä počas stredy a vo štvrtok ráno.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: iMeteo.sk