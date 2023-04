Zdroj: TASR/Maroš Černý Veľký piatok v Prešove: V uliciach sme si pripomenuli Kristovo utrpenie, FOTO+VIDEO Podľa organizátorov bola príležitosťou na spoločné stíšenie sa, zamyslenie a duchovné prežitie Kristovho utrpenia. 7. apríl 2023 Regióny

7. apríl 2023 Regióny

Veľký piatok v Prešove: V uliciach sme si pripomenuli Kristovo utrpenie, FOTO+VIDEO

Podľa organizátorov bola príležitosťou na spoločné stíšenie sa, zamyslenie a duchovné prežitie Kristovho utrpenia.

Zdroj: TASR/Maroš Černý

Vlani sa konala z dôvodu pandémie bez účasti verejnosti.

Hľadanie pokoja

„Krížová cesta je súčasť nášho života, príbehu Boha a príbehu života na tejto zemeguli. Jednak je to stvárnenie divadlom, ale je to aj modlitba. Kristus, ktorý zomieral, vstáva z mŕtvych a je súčasťou nášho života, nášho príbehu, kde cez rôzne ťažké choroby nesie nám kríž, lebo mnohé veci, ktoré na nás doľahnú, by človek neuniesol,“ uviedol za organizátorov rímskokatolícky farár Peter Gombita.

Udalosti Veľkého piatka by mali podľa jeho slov ľudí priviesť k tomu, aby hľadali pokoj, radosť, nádej a vzájomne sa zbližovali.

„Navzájom si pomáhať, jeden druhému byť priateľom, žiť v pokoji v rodine, na pracoviskách. Určite prosiť aj Boha, keď sme v ťažkej situácii o pomoc. Nikomu z nás nič nechýba, máme oveľa viacej, než by sme chceli mať, alebo by sme si zaslúžili. Nevieme to zužitkovať, pretaviť na radosť a pomôcť druhým,“ povedal Gombita.

Živá krížová cesta sa začala pred budovou Mestského úradu a vyvrcholila na pomyselnej Golgote v Záhrade umenia.

Čo bolo pre herca Matúša Jurka pri stvárnení Ježiša Krista najťažšie sa dozviete v pokračovaní článku na 2. strane.

