V ázijskej reštaurácii sa OTRÁVILO vyše 100 ľudí: Majú salmonelózu a sú medzi nimi aj DETI!

Stalo sa tak v susednom Česku, presnejšie v meste Hradec Králové. Informuje o tom portál tvnova.cz., kde dodávajú, že u 64 ľudí bola potvrdená salmonelóza. „V nemocnici zostáva päť ľudí, z toho sú tri deti,“ píše portál.

Jeden z pacientov dokonca ani v reštaurácii nebol, jedlo si nechal objednať domov. ​Prípadom sa už zaoberá polícia. „Na základe vyšetrovania rozhodneme o ďalších úkonoch,“ prezradila policajná hovorkyňa Iva Kormošová. Podobným prípadom sa policajti zaoberali pred štyrmi rokmi, keď sa ľudia otrávili s kuracieho kebabu v centre Hradca Králové.

Majiteľka reštaurácie je zdrvená a ľutuje to. „Veľmi ma to mrzí, je to neakceptovateľné. Teraz nemôžem nič iné urobiť, len reštauráciu zatvoriť a verejne sa všetkým ospravedlniť,“ vysvetlila majiteľka podniku.