Vakcínu kážu, víno pijú? WHO odmieta zverejniť, koľko má očkovaných zamestnancov

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá opakovane vyzýva svet, aby sa dal zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 a iným chorobám, v piatok odmietla uviesť, koľko jej vlastných zamestnancov sa držalo tohto odporúčania. V piatok to napísala tlačová agentúra AP.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Vzniká na Slovensku druhá MAFIA? Reakcia Hegera na ostré slová Kollára, VIDEO

„Nemusíme to povedať, pretože je to tajné," uviedla Dr. Margaret Harrisová, hovorkyňa WHO, ktorá patrí pod OSN.