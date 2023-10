Zdroj: TASR/AP VAROVANIE od admirála z NATO: Západu DOCHÁDZA munícia, ktorú by mohol dodávať Ukrajine Podľa známeho admirála už západným spojencom dochádza munícia, ktorou by mohli aj naďalej zásobovať Ukrajinu. 4. október 2023 Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Západným spojencom dochádza munícia, ktorú by mohli dodávať Ukrajine na obranu proti ruskej agresii, varoval počas Varšavského bezpečnostného fóra (WSF) admirál Rob Bauer, informuje TASR podľa správy BBC.

Potrebné je obrovské množstvo munície

Admirál Bauer, predseda Vojenskej komisie Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorý je najvyšším vojenským predstaviteľom NATO, počas WSF vyhlásil, že je potrebné výrazne zvýšiť tempo produkcie munície.

Príčinu jej nedostatku vidí v desaťročiach nedostatočných investícií do obrany.

„Potrebujeme obrovské množstvo munície. Produkcia tesne pokrývajúca spotrebu, akú sme budovali posledných 30 rokov v rámci našich liberálnych ekonomík, má mnoho výhod, no nie je vhodná pre ozbrojené sily v čase vojny,“ vyhlásil holandský admirál Bauer.

Potreba investícií

Námestník ministra Ozbrojených síl Spojeného kráľovstva James Heappey vo Varšave varoval, že zásoby vojenského materiálu sa zmenšujú a naliehal na spojencov, aby do obrany skutočne investovali dohodnuté dve percentá HDP. „Ak do obrany neinvestujeme dve percentá HDP vtedy, keď v Európe zúri vojna, kedy to urobíme? Je verejným tajomstvom, že nie všetci členovia NATO investujú do obrany dve percentá HDP, no dve percentá majú byť minimom, nie maximom,“ uviedol Heappey.

Švédsky minister obrany Pol Jonson podporil myšlienku navyšovania priemyselných kapacít na výrobu munície dodávanej Ukrajine aj na zvýšenie jej skladových zásob.

Rusko to dokáže lepšie

Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva napríklad uviedlo, že od začiatku ruského útoku vo februári 2022 Ukrajine dodalo už 300-tisíc delostreleckých granátov a ďalšie desaťtisíce sú na ceste. Ministerstvo zahraničných vecí USA vyhlásilo, že za zhruba rovnaké obdobie Ukrajine dodalo viac ako dva milióny kusov štandardnej delostreleckej munície kalibru 155 mm.

Ukrajina však denne spotrebuje ďalšie tisíce kusov munície a západné krajiny majú problém vyrobiť množstvo schopné pokryť dopyt, aj napriek pokusom o navýšenie produkcie. Analytici uvádzajú, že príslušné výrobné kapacity dokáže lepšie zvyšovať Rusko.

Foto: ilustračné

