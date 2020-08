8. august 2020 MI Rôzne VAROVANIE! Z netopierov môžu na ľudí preskočiť ďalšie vírusy ako Covid-19

Vedci sa intenzívne zaoberajú skúmaním pôvodu aktuálneho koronavírusu, ktorý spôsobil pandémiu a stotisíce obetí po celom svete.

Vedci zistili, že Covid-19 sa v netopieroch ukrýval desiatky rokov, kým zaútočil na ľudí. To však nie je to najhoršie. Najnovšie zistenia publikované na vedeckom portáli LiveScience by mali byť alarmujúce pre všetky systémy verejného zdravotníctva.

V netopieroch sa zrejme skrýva netušený počet ďalších vírusov príbuzných Covidu-19, ktoré môžu kedykoľvek opäť preskočiť na človeka.

Storočná hrozba

Vývoj vakcíny a liečby koronavírusu je dnes zrejme najhorúcejšou oblasťou, ktorej sa vedci venujú. V rámci výskumu analyzovali evolučnú históriu Covid-19 cez jeho genóm. Výsledky sú pôsobivé.

“Covid-19 sa nachádzal v netopieroch už pred 50 – 60 rokmi pred tým, ako preskočil na človeka. Koncom roku 2019 mal niekto skrátka veľkú smolu, keď sa nakazil a odštartoval tak pandémiu,” uvádza LiveScience.

Vedci dokázali zistiť, že už pred sto rokmi existovala prvotná línia koronavírusov, z ktorej sa neskôr vyvinuli tri samostatné vírusy vrátane Covid-19. “Ale už vtedy mala táto prvotná línia zrejme všetky potrebné aminokyseliny, aby dokázala infikovať ľudí,” približuje portál. Spiaca bomba sa skrátka prebudila až dnes.

To nie je koniec

Najvážnejším zistením je, že pandémia Covid-19 vôbec nemusí byť posledná svojho druhu, ktorú ľudstvo zažíva. V netopieroch zrejme žijú ďalšie vírusové bomby, ktoré môže odštartovať obyčajná náhoda.

“Je pravdepodobné, že z tohto storočného predchodcu sa mohli vyvinúť aj ďalšie koronavírusy, ktoré tiež prešli desiatkami rokov evolúcie, ibaže sme ich ešte neobjavili,” uvádza LiveScience a cituje jedného z vedcov, ktorý na výskume pracovali.

“Otázka znie – je tých neznámych vírusov desať, dvadsať alebo sto? To dnes nikto nevie… Ale je zrejmé, že sa skrývajú v netopieroch a sú schopné infikovať aj ľudí,” uzatvára profesor biológie a jeden z autorov výskumu Maciej Boni.

V tejto chvíli je dôležité vziať si z tohto zistenia ponaučenie, pretože ako uvádzajú vedci, poznáme len špičku ľadovca z toho, čo sa skrýva v netopieroch. “Jediný spôsob, ako sa môžeme proti týmto hrozbám do budúcnosti brániť, je byť dôkladne pripravení na príchod ďalšej pandémie,” dodáva pre LiveScience doktor Amesh Adalja, ktorý je expertom na infekčné choroby z Johns Hopkins Center for Health Security v Baltimore.

