Vážne problémy RAMMSTEINU po koncerte: Fanúšička tvrdí, že ju chcel frontman ZNÁSILNIŤ!

Legendárna kapela Rammstein minulý pondelok odštartovala svoje aktuálne turné, pričom prvý z 20 koncertov sa uskutočnil vo Vilniuse, hlavnom meste Litvy.

V zákulisí koncertu sa konala párty, na ktorej sa mala zúčastniť aj istá Írka, ktorá na Twitteri používa meno Shelby Lynn. Ako uvádza nemecký denník Bild, vraj ju pozvali aj s ďalšími mladými ženami a podávať sa mala tequila.

Lynn tvrdí, že sa cítila nezvyčajne opitá a mala podozrenie, že v drinkoch boli aj drogy.

„Jeden zo zamestnancov mal Írku neskôr zaviesť do malej miestnosti, kde sa mala stretnúť s Lindemannom (frontman a spevák Rammsteinu, pozn. red.),“ píše Bild s tým, že mladá žena podľa svojich slov mala dať jasne najavo, že odmieta sex a mala byť ubezpečená, že o to frontmanovi ani nejde. Žena podľa denníka však tvrdí, že Lindemann sa domnieval, že so sexom súhlasí a začal rozčúlene kričať. Na udalosti z toho času si viac nepamätá.

„Neviem, odkiaľ sa vzali tieto modriny, pretože som bola pod vplyvom niečoho úplne mimo,“ napísala.

K prípadu sa vyjadrila litovská polícia aj samotná kapela. Článok pokračuje na druhej strane.

Bruising including what seems to be finger marks from being grabbed maybe. I don’t know when these bruises happened because I was so off my head under the influence of something. This is from the night of and morning after #shelbys69666 #rammstein pic.twitter.com/wvv4fwDB16