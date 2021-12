Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Vďaka brexitu dostalo Slovensko DESIATKY miliónov eur! Čo na to hovorí Remišová? Z európskej pobrexitovej rezervy, ktorá má členským štátom pomôcť zmierniť dosahy odchodu Veľkej Británie z EÚ, Slovensko dostane viac ako 36 miliónov eur. 1. december 2021 han Zo Slovenska

Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

Na podporu

Peniaze z pobrexitovej rezervy môže Slovensko využiť na podporu hospodárstva, podnikateľov, podporu pracovných miest, ako aj opätovného začlenenia občanov, ktorí sa vracajú zo Spojeného kráľovstva, na trh práce.

„Je to dobrá správa, najmä v týchto ťažkých časoch, keď na boj s pandémiou musíme vynakladať stovky miliónov eur. Som však presvedčená, že oveľa lepšie by bolo, keby Veľká Británia zostala v EÚ, z čoho by profitovali všetky členské štáty, ako aj samotná Veľká Británia,“ vyhlásila podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

Pobrexitová adaptačná rezerva bola zriadená pre jednotlivé členské štáty Európskej únie na zmiernenie negatívnych dosahov brexitu na najhoršie postihnuté odvetvia a sektory.

Kedy dorazia na účet?

Prostriedky z rezervy budú členským štátom vyplatené formou predbežného financovania v rokoch 2021 až 2023 a dodatočnou platbou v roku 2025. Oblasti, na ktoré by sa financie z rezervy mohli využiť, sú podpora hospodárskych odvetví a podnikania, podpora zamestnanosti a opätovného začlenenia občanov, ktorí sa vracajú zo Spojeného kráľovstva na trh práce, či prevádzka hraničných, colných, sanitárnych a fytosanitárnych a bezpečnostných kontrol.

Vláda na rokovaní rozhodla, že za implementáciu príspevku z pobrexitovej rezervy bude zodpovedné Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

