Veď to je celý TATKO! Peter Sagan ukázal prvý raz na verejnosti syna Marlona, FOTO

Ďalší úspech oslavoval so synom! Slovenský cyklista Peter Sagan si na pretekoch Giro d'Italia splnil dávny sen. Získal cyklámenový dres za triumf v bodovacej súťaži. Patrične to aj oslávil.

V nedeľu bola na programe záverečná 21. etapy, ktorou bola časovka na 30,3 km zo Senaga do Milána. V bodovacej súťaži nazbieral jazdec nemeckej stajne Bora 136 bodov, o 18 viac ako druhý Davide Cimolai z Talianska.

Keďže rovnako ako Tour de France, aj Giro má na záver honosné oslavy, nemohol na nich chýbať ani taký šoumen ako je Peter Sagan. Tentoraz však žilinský rodák prekvapil. Na pódium totiž so sebou zobral aj syna Marlona. Stalo sa tak vôbec prvý raz, čo ho takto verejne ukázal pred celým svetom.

Trojročný Marlon priniesol na pódium otcovi kyticu. Sagan si svoju ratolesť zobral na ruky a celému svetu zamávali. VIDEO nájdete tu. Pri tých záberoch precitla nejedna duša. Čo je však hlavnejšie, synček cyklistickej hviezdy vyrástol a náramne sa podobá na otecka. Fotky zdieľal aj Peter a označil ich ako „malý Sagan“ či hrdý otec".

„Som veľmi šťastný a hrdý na to, že môžem v cyklaménovom drese vystúpiť na pódium aj na konci Giro d'Italia v ​​Miláne. Bol to môj sen už mnoho rokov a som šťastný, že sa mi to dnes splnilo,“ uviedol Sagan na svojom Instagrame.