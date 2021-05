Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Ministerka Remišová: Na podporu regiónov pôjde o 247 miliónov eur viac! Slovenské regióny sa dočkajú výraznejšej pomoci vďaka navýšeniu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU. 31. máj 2021 han Regióny

Ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová predstavila prioritné oblasti, kam budú milióny eur navyše smerovať. Informuje spomínaný rezort na svojom webe.

Slová ministerky

„Je to dobrá správa pre slovenské regióny. Z európskeho protikrízového balíka REACT-EU dostane Slovensko 780 miliónov eur a výrazná časť z týchto peňazí bude smerovať práve do regiónov. Vďaka navýšeniu regionálneho programu IROP budeme môcť financovať nové aktivity. Investovať budeme najmä do oblastí, ktoré výrazne poznačila pandémia,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová (Za ľudí).

Pre tento rok bude IROP po revízii navýšený o 195 miliónov eur a v roku 2022 o takmer 52 miliónov eur. Návrh, kam chce Slovensko investovať, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR odoslalo tento týždeň do Európskej komisie.

„Tieto peniaze navyše použijeme na budovanie zelenej infraštruktúry, zníženie energetickej náročnosti budov, ekologickú dopravu, vzdelávanie a podporu kultúry v regiónoch,“ dodala Remišová.

Prioritné oblasti:

Podpora verejnej a ekologickej dopravy

Podpora kultúrnej infraštruktúry a jej materiálneho vybavenia

Znižovanie energetickej náročnosti budov (zatepľovanie)

Modernizácia stredných odborných škôl, vrátane vybavenia učební

Navýšenie kapacít základných škôl

Budovanie zelenej infraštruktúry v mestách

Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia

V rámci novej prioritnej osi programu s názvom REACT-EU budú v lete vyhlásené výzvy v objeme približne 151 miliónov eur.

Kto sa ešte dočká?

„Podporíme základné školy v bratislavskom kraji, ktorý dlhodobo čelí akútnemu nedostatku miest pre nových žiakov a pomôžeme tiež stredným školám v rámci banskobystrického kraja. V priebehu leta budú vyhlásené ďalšie výzvy so zameraním na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, na verejnú osobnú dopravu, cyklodopravu a predprojektovú prípravu. Ide všetko o aktivity, ktoré majú potenciál výrazne prispieť k lepšiemu životu v regiónoch,“ vyjadril sa ministerka.

Zo zostatkovej alokácie IROP plánuje MIRRI SR vyhlásiť ďalšie výzvy so zacielením na podporu budovania sociálnych služieb, budovania materských a stredných odborných škôl. Neskôr budú vyhlásené výzvy na podporu budovania a obnovu cestnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy a cyklotrás. Píše sa na webe.

