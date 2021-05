Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Rekordne chladný máj končí: Vyberajte letné veci, blížia sa HORÚČAVY! + PREDPOVEĎ Už len párkrát sa vyspíme a máme tu leto. Že to na príchod najteplejšieho ročného obdobia to nevyzerá? Predpoveď počasia je však priaznivá a bude horúco, sľubujú meteorológovia. 31. máj 2021 han Rôzne

31. máj 2021 han Rôzne Rekordne chladný máj končí: Vyberajte letné veci, blížia sa HORÚČAVY! + PREDPOVEĎ Už len párkrát sa vyspíme a máme tu leto. Že to na príchod najteplejšieho ročného obdobia to nevyzerá? Predpoveď počasia je však priaznivá a bude horúco, sľubujú meteorológovia.

Nepríjemné počasie sprevádzané dažďami a nízkymi teplotami už trvá pár týždňov. „Toto však už čoskoro skončí a počasie konečne pre nás chystá leto,“ informuje portál imeteo.sk.

Studený máj

Máj, mesiac lásky a aj teplejšieho počasia, sa v roku 2021 vyznačoval akurát tým prvým prívlastkom. Inak je tohtoročný máj jeden z najchladnejších za posledné desaťročia. „Neustále vpády chladného vzduchu prinášajú mimoriadne nízke teploty a súčasne s tým aj na súčasnú ročnú dobu pomerne nízky počet búrok. Veľmi studeným víkendom však končí a nás čaká už len príjemné počasie,“ píšu na imeteo.sk.

To je aj dôvod nižších teplôt, ktoré sú v priemere o 5 až 7 °C pod hranicou normálu, čo by malo byť ešte niekoľko dní.

Príde zlepšenie

„Situácia sa na našom území začne meniť v polovici týždňa. Príliv studeného vzduchu sa zastaví a do našej oblasti začne prenikať o čosi teplejší vzduch od západu. Postupne sa prúdenie zmení na ešte teplejšie južné,“ sľubujú meteorológovia. Okrem zvyšovania teplôt sa pripravte aj na viac slnka.

Prídu aj tridsiatky

Už do víkendu sa budú teploty šplhať k letnej hranici +25 °C. „Už v priebehu nasledujúceho víkendu nás čakajú príjemné denné teploty v intervale +21 až +27 °C, ojedinele aj vyššie. Letné počasie by malo na našom území zotrvávať aj nasledujúce dni. Teploty by pritom mali postupne atakovať aj tropickú hranicu +30 °C,“ dodávajú na imeteo.sk.

