Veľká pátračka v Česku! Spadol tam meteorit, astronómovia vyzvali na pomoc verejnosť

Oblohu nad územím Českej republiky rozžiaril pomerne výrazný meteorit, takzvaný bolid.

Na severe Česka spadol meteorit. Po jeho páde sa rozbehlo rozsiahle pátranie, no zvyšky vesmírnej hmoty sa doteraz nepodarilo nájsť. Astronómovia doteraz polohu pádu tajili, no keďže oni nič nenašli, vyzvali na hľadanie aj verejnosť informuje portál iMeteo.sk.

Najprv to tajili

K udalosti došlo počas minulej nedele, kedy meteorit dopadol do oblasti Jizerských hôr. Pád meteoritu astronómovia zaznamenali pomocou špeciálnych prístrojov na niekoľkých staníc, ktoré sú súčasťou európskej bolidovej siete.

Podľa výpočtov spadol meteorit v lokalite pri obci Desná v Jizerských horách. Po meteorite pátralo niekoľko zamestnancov oddelenia medziplanetárnych hmôt astronomického ústavu, ale nič nenašli.

Pri hľadaní postupovali od lokalít, kde je najpravdepodobnejší nález najväčších kusov, pretože tie sa hľadajú najlepšie. Pátrali aj na lyžiarskej zjazdovke, no neúspešne.

Oblasť dopadu prísne tajili, no teraz zverejnili presnú mapu možného dopadu a o šťastie sa tak môžu pokúsiť všetci záujemci, vrátane verejnosti.

Cena meteoritu závisí na vzácnosti kusu. Napríklad lunárne meteority a meteority z Marsu sú veľmi vzácne, pretože z celkového počtu meteoritov tvoria 1 %.

Cena takéhoto meteoritu sa šplhá až k jednému miliónu dolárov za gram. Väčšinou sa však cena pohybuje okolo 3 až 100 eur za gram.

Vyzvali verejnosť

V Česku podľa astronómov spadlo niekoľko väčších meteoritov s veľkosťou do 10 cm, no do oblasti, kde je veľmi náročný terén.

Meteority vyzerajú ako kamene s čierno-hnedou matnou kôrou, ktoré sú vnútri šedé. Sú nápadne ťažšie ako pozemské horniny rovnakej veľkosti.

Astronómovia vyzývajú verejnosť, aby ak zvyšky meteoritu nájdu, aby och kontaktovali. Astronomický ústav AV ČR zabezpečí jeho ohodnotenie a odborné posúdenie a v prípade záujmu úlomky vrátia nálezcovi.

Ilustračné foto

Pádová oblast meteoritů v Jizerských horách. Před týdnem jsme zveřejnili informaci o mimořádném bolidu nad Jizerskými... Posted by Astronomický ústav AV ČR on Monday, November 16, 2020

Zdroj: iMeteo.sk