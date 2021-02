Zdroj: TASR/Erika Ďurčová Veľké opravy ciest 1. triedy! Ktoré úseky vo vašom kraji sa dočkajú nového asfaltu? Na Slovensku štartujú veľkoplošné opravy ciest prvej triedy. 26. február 2021 Zo Slovenska

Začína sa s 30 úsekmi po celom Slovensku. Pôjde spolu o 90 kilometrov (km), investícia je 23 miliónov eur. Oznámil to vo štvrtok na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) spolu s generálnou riaditeľkou Slovenskej správy ciest (SSC) Martinou Tvrdoňovou.

Tri časti projektu

Projekt je rozdelený na tri časti, a to západ, stred a východ Slovenska. Traja víťazní uchádzači súťažia ešte o práce na konkrétnych úsekoch v elektronických aukciách.

Doposiaľ podľa Tvrdoňovej SSC zorganizovala 30 takýchto „minitendrov“ a má tak podpísaných 30 čiastkových zmlúv v objeme 23 miliónov eur.

V tomto prvom balíku to predstavuje 90 km opráv ciest prvej triedy. Tvrdoňová dodala, že v tomto roku chce SSC preinvestovať 50 miliónov eur na tento projekt a opraviť 180 km ciest.

„Tieto čiastkové zmluvy zajtra pôjdu do centrálneho registra zmlúv, postupne budú účinné a naši dodávatelia budú musieť vypracovať projekt dopravného značenia, budú musieť ohlásiť na príslušných stavebných úradoch začatie týchto opráv, hneď ako toto bude vybavené, my odovzdávame stavenisko a opravy, závisí od toho, o ktorú ide, budú trvať mesiac až dva,“ priblížila Tvrdoňová s tým, že začať by sa tak malo v najbližších týždňoch. Ozrejmila, že nejde o lokálne opravy, ale o opravy väčšieho rozsahu.

Skonštatovala, že najviac úsekov v prvom balíku opráv je v Banskobystrickom kraji, pretože je najviac zasiahnutý. Ide o 46 kilometrov opráv a dokopy to je 12 úsekov.

Opravy v krajoch

Zahŕňajú napríklad križovatku R2 Ožďany – Rimavská Sobota Vinica, úsek medzi Haličom a Lučencom, Dolným Harmancom a Harmaneckou jaskyňou, ale aj úsek v meste Krupina.

V rámci Košického a Prešovského kraja prejdú opravou štyri úseky, napríklad úsek štátna hranica s Maďarskom – Šebastovce či Kendice – Haniska.

Za Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj bolo podpísaných päť čiastkových zmlúv, týka sa to úsekov Šaľa most, Dolný Štál či Biela Hora.

V Trenčianskom a Žilinskom kraji ide o deväť úsekov, napríklad Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová, Veličná – Dolný Kubín, dve akcie sú aj v Žiline.

„Snažili sme sa na základe nejakého geografického princípu povenovať každému tomu samosprávnemu kraju, aby sa necítil dotknutý, ale nemenej dôležitá je druhá línia a tá spočíva v tom, že sa spravili, samozrejme, prehliadky stavebno-technického stavu týchto ciest a identifikovali sa tie najhoršie a najvypuklejšie problémy,“ objasnila postup výberu jednotlivých úsekov Tvrdoňová.

