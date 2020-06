15. jún 2020 MAK Krimi Veľké priznanie Kočnerovej opičky Jankovskej! Vyšetrovatelia ju zlomili

Bývalá sudkyňa a štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská (Smer-SD) je v base cez tri mesiace.

Zdroj: TASR

Vzdala to. Nominantka Smeru vo vláde Roberta Fica Monika Jankovská, ktorú mafián Marian Kočner označoval za „svoju opičku“ dnes ráno predstúpila pred vyšetrovateľov, kde sa chce ku všetkým skutkom priznať. Informoval Denník N.

Po viac ako troch mesiacoch väzby ju do Nitry na NAKA priviezli kukláči.

Počas policajnej akcie Búrka skončila ešte v marci Jankovská spolu s ďalšími 12 sudcami za mrežami. Je obvinená z korupcie a po právoplatnom odsúdení si môže odsedieť až dvanásť rokov.

Podľa dostupných informácií z aplikácie Threema mala Jankovská pre Mariana Kočnera vybavovať pomoc na súde v kauze zmeniek TV Markíza. Otvorene sa v komunikácii bavili aj o úplatkoch. Threema zachytáva komunikáciu od septembra 2017 do mája 2018 a vymenili si viac ako šesťtisíc správ. S Kočnerom neraz i telefonovala a vymieňala si aj fotografie.

Nižší trest?

Ešte prednedávnom pritom chcela námestníčka generálnej prokuratúry Viera Kováčiková prekvalifikovať jej skutky, čo by zaisťovalo Jankovskej výrazne nižší trest. Podľa Kováčikovej totiž nemusela spáchať trestný čin ako verejný činiteľ a jednať sa malo len o nepriamu korupciu. V base by tak skončila na maximálne päť rokov.

„Toto rozhodnutie vyvoláva množstvo otázok a pochybností. Ale platí, že jedna vec je, ako to posúdi prokurátor a druhá vec, ako to posúdi sudca. A to môžu byť dve úplne rozdielne veci,“ povedal pre Dnes 24 Michal Luciak (Za ľudí), ktorý Jankovskú po voľbách vymenil v kresle štátneho tajomníka na ministerstve.

Následne podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) dal podnet generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi na prešetrenie postupu Viery Kováčikovej.

Zdroj: Dnes24.sk