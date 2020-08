5. august 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Veľkolepý návrat Haščáka: Video, muzika, jednohubky a? Poďme už hrať! VIDEO a FOTO

Prestup leta! Tým môžeme označiť príchod hokejového útočníka a najlepšieho strelca minulého ročníka Tipsport Ligy Marcela Haščáka do Popradu.

6 Galéria

Zdroj: Facebook.com/hkpoprad

Pri pohľade na súpisku popradského tímu je zrejmé, že kamzíci majú v pláne útočiť na slovenský titul. Príchod reprezentačného útočníka Marcela Haščáka ich zámer len podčiarkol.

Po desiatich rokoch

Vlani obliekal Haščák dres Košíc, kde bol s 55 bodmi najproduktívnejším hráčom a za zmienku stojí hlavne jeho 33 gólov. Vďaka tomu suverénne ovládol tabuľku strelcov minulej sezóny Tipsport Ligy, ktorá bola prerušená a následne zrušená kvôli pandémii koronavírusu. „Hlavným dôvodom návratu bolo najserióznejšie rokovanie, s Ľudom Jurinyim sme si sadli a jeho predstava sa zhodovala s mojou. Zároveň si chcem získať späť popradských fanúšikov,“ vyjadril sa 33-ročný hráč pre popradskú stránku. Inak, Haščák ako odchovanec popradského hokeja, sa domov vrátil po desiatich rokloch.

Mal veľa ponúk, ale…

Kamzíci budujú mimoriadne silné mužstvo, čo zaujalo aj Marcela. „Mal som veľa ponúk, ale už som chcel ostať doma a zároveň som chcel hrať v tíme, ktorý má len tie najvyššie ciele. Verím trénerovi a jeho vízii, verím tiež manažmentu klubu a sile hráčov, ktorí sú v kabíne. Dúfam, že im pomôžem k úspechu,“ nechal sa počuť večne vysmiaty útočník.

Chce si získať fanúšikov

Haščák to nemal v minulosti ako hráč Košíc v Poprade ideálne. Na svoju osobu si musel vypočuť množstvo pokrikov. „Každý si musí uvedomiť, že najväčšiu časť môjho hokejového života som strávil v Košiciach, kde som sa cítil výborne. Nechcem sa vŕtať v minulosti, ale keď som z Popradu odchádzal, poslednému vedeniu som nedôveroval a aj preto som sa na Poprad často ani nepozeral. Našťastie sa veľmi veľa vecí zmenilo. Čo sa týka pokrikov na mňa, cez zápas som to vôbec nevnímal, ja som človek, čo chce silou mocou vyhrať a sústredím sa na zápas a nevšímam si okolnosti okolo seba. A tiež nie som ten typ hráča, čo by fanúšikov dráždil a ukazoval im rôzne gestá, mojou prioritou je hokej,“ objasnil Marcel túto stránku.

Privítali ho ako hviezdu

Na slovenské pomery je spôsob, akým sa v Poprade pochválili „ulovením“ útočného esa, naozaj pozoruhodný. Klub na sociálnych sieťach „vypustil“ milé video, v ktorom hrá hlavnú úlohu Haščák. Ten bude na popradskom drese nosiť číslo 17 a už sa nevie dočkať súťažných zápasov, čo aj patrične v snímku okomentoval: „Poďme už konečne hrať.“ Na margo toho sa spoza skrinky v šatni HK vynoril huslista a zahral pár tónov z tradičnej zvučky, ktorá je známa na hokejových štadiónoch. Následne zvolal klub stretnutie s novinármi a pripravil aj „jednohubky“.

Takže, v Poprade vedia, čo sa patrí a hlavne, vedia ako zaujať ľudí prostredníctvom Instagramu a Facebooku.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk