Zdroj: Unsplash.com Veľký PRIESKUM ministerstva: Takmer štvrtina Slovákov už vyskúšala MARIHUANU, čo iné DROGY? Prieskum realizovala agentúra na reprezentatívnej vzorke 5 031 obyvateľov SR vo veku od 15 do 64 rokov. 17. august 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska

17. august 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska Veľký PRIESKUM ministerstva: Takmer štvrtina Slovákov už vyskúšala MARIHUANU, čo iné DROGY? Prieskum realizovala agentúra na reprezentatívnej vzorke 5 031 obyvateľov SR vo veku od 15 do 64 rokov.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prostredníctvom agentúry FOCUS zisťovalo, aké skúsenosti majú Slováci s užívaním drog. Najviac z opýtaných, skoro štvrtina, priznalo, že vyskúšali marihuanu, nasleduje extáza a pervitín. Viac ako 30 percent respondentov nepije alkohol vôbec alebo ho nepilo v priebehu posledných 30 mesiacov. Denne fajčí viac ako štvrtina opýtaných. MZ SR o tom informuje na svojej webovej stránke.

Užívateľov marihuany pribudlo

Aspoň raz v živote vyskúšalo marihuanu 23,1 % respondentov, čo je nárast oproti roku 2019, keď skúsenosť s užitím uvádzalo 17 % ľudí zúčastnených v prieskume. „Medzi respondentmi vo veku od 15 do 35 rokov má skúsenosť s marihuanou až 34 %. Najviac skúseností s užitím marihuany majú ľudia z Bratislavy (32,2 %), pričom marihuanu vyskúšala až takmer polovica (47,2%) mladých Bratislavčanov vo veku 15 až 35 rokov. V priebehu posledných 12 mesiacov užilo marihuanu 5,4 % opýtaných a medzi respondentmi vo veku od 15 do 35 rokov ide o 10,2 %,“ píše MZ SR.

„Aspoň jedenkrát v živote vyskúšalo extázu 4,9 % z opýtaných a medzi respondentmi vo veku od 15 do 35 rokov má skúsenosť s extázou 8,3 %. Medzi mladými Bratislavčanmi je to 13,6 % respondentov. Pervitín aspoň raz v živote vyskúšali 3 % účastníkov prieskumu a medzi ľuďmi vo veku od 15 do 35 rokov má skúsenosť s pervitínom 4,5 % respondentov,“ uviedol rezort s tým, že najviac ich je medzi obyvateľmi Banskobystrického, Trnavského a Trenčianskeho kra­ja.

Údaje o abstinentoch či fajčiaroch si môžete prečítať na nasledujúcej strane.

Zdroj: Dnes24.sk