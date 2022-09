Zdroj: Facebook.com/Hoaxy a podvody - Polícia SR , TASR/Branislav Račko Viacerí Slováci ostali v ŠOKU: V schránke objavili FALOŠNÉ povolávacie rozkazy Polícia upozorňuje na najnovší podvod, ktorý vystrašil viacerých Slovákov. Do ich schránok začali chodiť povolávacie rozkazy. 3. september 2022 Zo Slovenska

3. september 2022 Zo Slovenska Viacerí Slováci ostali v ŠOKU: V schránke objavili FALOŠNÉ povolávacie rozkazy Polícia upozorňuje na najnovší podvod, ktorý vystrašil viacerých Slovákov. Do ich schránok začali chodiť povolávacie rozkazy.

Polícia na sociálnej sieti upozorňuje na najnovší hoax. Viacero Slovákov totiž v poštovej schránke objavilo povolávací rozkaz. Podľa listu by sa mali zúčastniť dobrovoľného vojenského cvičenia v trvaní 14 dní.

Radšej nereagujte

„Zaujímavé je, že si môžete dať preplatiť náklady autobusmi ČSAD, ktoré na Slovensku ani nepremávajú. Na druhej strane povolávacieho listu sa uvádza, že nástup do základnej služby musíte ihneď oznámiť svojmu zamestnávateľovi,“ informuje stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR.

Keď nájdete podobnú zásielku aj vo svojej schránke, zamestnávateľovi radšej nič neoznamujte. „Ide o podvod. Pravidelne vás upozorňujeme na rôzne taktiky podvodníkov, s ktorými sa stretávate na internete, ale ako môžete vidieť, skúšajú to rôznymi spôsobmi. Väčšina z nich chce od vás vylákať peniaze, niektorým ide o vyvolanie paniky,“ upozorňuje polícia.

Práve vyvolanie paniky je hlavným cieľom podvodníkov. O to väčšie škody môžu napáchať v aktuálnej situácii, keď na Ukrajine zúri vojenský konflikt.

„Slovenská republika však nevyhlásila vojnový stav a nie je žiadny dôvod na to, aby vás niekto povolával do vojenskej služby. Tlačivo, ktoré si môžete nájsť v schránke, síce obsahuje Vaše údaje, no jeho text je vytlačený na papieri starom niekoľko desiatok rokov. Neobsahuje žiadnu pečiatku útvaru, ako ani pravdivé informácie,“ varujú muži zákona.

Zachovajte chladnú hlavu

A ako by ste mali postupovať, ak tento list doručia aj na vašu adresu?

„V žiadnom prípade na takúto výzvu nereagujte a list rovno zahoďte do koša. Kreativite špekulantov sa medze nekladú, no racionálne zmýšľajúci človek im na takéto bludy rozhodne neskočí. Majte sa pred podvodníkmi na pozore. Uvedený falošný povolávací rozkaz môže mať súvis s aktuálnou situáciou na Ukrajine s cieľom vyvolania paniky medzi obyvateľmi SR, buďte preto obozretní a neverte ani takýmto hoaxom,“ dodáva stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR.

