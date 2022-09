Rusko dvíha varovný prst: Vojenskou konfrontáciou pohrozilo ďalšej krajine

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok varoval Moldavsko, že ohrozenie bezpečnosti ruských vojakov v separatistickom Podnestersku by mohlo vyvolať vojenskú konfrontáciu s Moskvou. TASR informácie prevzala od televízie Sky News a agentúry AP.

Podnestersko je medzinárodne uznanou súčasťou Moldavska, od roku 1992 ho však po ozbrojenom konflikte ovládajú separatisti. Rusko má v regióne podľa odhadov 1500 vojakov, ktorých označuje za „mierový zbor“ zameraný na zachovanie mieru a stability. Moldavsko žiada ich odchod.

„Každý by mal pochopiť, že akákoľvek akcia, ktorá by ohrozila bezpečnosť našich vojakov (v Podnestersku), by bola na základe medzinárodného práva považovaná za útok na Rusko,“ vyhlásil Lavrov.