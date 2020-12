8. december 2020 MI Politika Vianočný darček pre Slovákov? Nech Matovič podá DEMISIU, želá si Pellegrini

Opozícia sa chytá každej príležitosti, aby poukázala na chaotické manažovanie koronakrízy zo strany vlády. Peter Pellegrini sa vyjadril, kto by mal riadiť koronakrízu namiesto Matoviča.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Najprv sa ozvala prezidentka Zuzana Čaputová a nezvyčajne otvorene odkázala premiérovi Igorovi Matovičovi, že by mal dať ruky preč od koronakrízy a venovať sa niečomu inému. Teraz na jej kritiku nadviazal aj predseda strany Hlas-SD.

Vyslovila mu nedôveru

Peter Pellegrini na utorkovej tlačovke zopakoval, že vláda podľa neho „absolútne nezvláda boj s pandémiou, ani riadenie štátu.“ Pomohol si aj pripomenutím výzvy Zuzany Čaputovej, aby premiér prenechal riešenie koronakrízy niekomu inému.

„Hoci volila veľmi diplomatické slová, môžeme to chápať tak, že vyslovila premiérovi nedôveru,“ uviedol P. Pellegrini. Dodal, že on sám s hlavou štátu súhlasí a Igorovi Matovičovi poslal aj vlastný odkaz.

„Premiér by mal zvážiť, či chce ďalej týrať občanov, alebo nám dá najkrajší vianočný darček – svoju demisiu,“ dodal predseda Hlasu-SD.

Pripomenul aj protestné otváranie reštaurácií a fitnesscentier, pričom zúfalí majitelia už nedbajú na hrozbu pokút. „Vláda dostáva signál zhora aj zdola, že stačilo a treba niečo robiť.“

Kto by mal prebrať kormidlo?

Premiér Igor Matovič ešte na Pellegriniho výzvu nereagoval. K slovám prezidentky sa však vyjadril. Uviedol, že on nemanažuje koronakrízu, ale koronakríza manažuje nás.

„Takže neviem, ako mám odstúpiť z funkcie, ktorú nemám,“ uviedol premiér. Chcel tým povedať, že nemá funkciu manažéra pandemickej situácie, hoci len päť dní pred tým vyhlásil, že si berie testovanie škôl na koronavírus do vlastných rúk.

Kto by teda mal na Slovensku riadiť koronakrízu? Podľa P. Pellegriniho by to mali byť ministri zdravotníctva a vnútra, pričom predseda vlády by ich mal len koordinovať.

„Žiaľ, minister zdravotníctva je neschopný, ten len prežíva z týždňa na týždeň a modlí sa, aby niečo neskolabovalo, lebo potom by skolaboval aj on,“ dodal opozičný líder. A štipľavý odkaz poslal aj Romanovi Mikulcovi.

„Minister vnútra sa tvári akoby ani nebol ministrom, ani ho nevidíte na tlačovkách, že by oznamoval zásadné veci… Vládne tu chaos.“

