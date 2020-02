23. február 2020 Správy Zo Slovenska Víchrica Yulia zrejme spôsobí veľké škody: Hrozí PADAVÝ VIETOR, platí 3. stupeň výstrahy!

Vietor spôsobí zrejme zatiaľ najväčšie škody. Hrozí aj padavý vietor. Víchrica už napáchala škody v Nemecku.

Počnúc 22:00 začne na našom území naplno úradovať víchrica Júlia. Tá však to najhoršie prinesie na naše hory po 1:00, kedy vietor bude dosahovať extrémnu rýchlosť v dôsledku ktorej sa očakávajú pomerne značné škody na lesnom poraste, informuje portál iMeteo.sk. Prudký vietor a dážď sprevádzajúci víchricu Yulia spôsobili, že v nedeľu museli na viacerých miestach v Nemecku a Holandsku zrušiť plánované karnevalové slávnosti.

Počas noci hrozí na našom území extrémny vietor, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie zatiaľ najvyššie namerané hodnoty vetra tohto roka a to aj v nižších polohách a práve to bude nebezpečné, že silný vietor nehrozí len nad pásmom lesa, teda nad 1800 m n.m., ale extrémny vietor hrozí aj v pásme lesa a to už od 1500 m n.m., kde môže dosahovať rýchlosť v nárazoch 40 až 50 m/s (144 – 180 km/h), čo je sila orkánu.

Padavý vietor

Najsilnejší vietor sa v horských oblastiach očakáva medzi polnocou a rannými hodinami. Najsilnejšie nárazy vetra by sme mali pozorovať v oblasti Vysokých Tatier, kde hrozí padavý vietor.

„Ten sa vyskytuje na záveternej strane pohoria, kedy prúdenie vzduchu po prekonaní hrebeňa na záveternej strane pohoria zosilňuje a prepadáva sa do nižších nadmorských výšok. V oblasti Vysokých Tatier to pozorujeme na porovnaní medzi meteorologickými stanicami Lomnický štít a Skalnaté pleso, kedy za určitých okolností dosahuje vietor na Skalnatom plese výrazne vyššie hodnoty ako na Lomnickom štíte,“ dodáva iMeteo.sk.

Padavý vietor numerické modely vedia len veľmi ťažko predpovedať. Na Lomnickom štíte počítajú s nárazmi do 180 km/h, na Skalnatom plese do 160 km/h.

Treba však poznamenať, že silný vietor sa nebude týkať len Vysokých Tatier, ale celého nášho územia, kde poryvy vetra budú dosahovať nárazy cez 100 km/h. Je predpoklad, že na hrebeňoch Tatier môže fúkať s rýchlosťou až okolo 200 km/h. Už teraz namerali na Chopku poryv o sile 172 km/h.

3. stupeň výstrahy

Takýto silný vietor sa očakáva aj v nižších výškach medzi 1000 až 1500 m n.m. a to bude spôsobovať škody na lesnom poraste. Nárazový vietor s rýchlosťou cez 100 km/h bude fúkať napríklad na Orave, v oblasti Malej, či Veľkej Fatry, na Horehroní, na Liptove, na Spiši, na Gemeri aj na severovýchode. Takto by mal vietor na našich horách zosilovať.

Na západe územia očakávajte najsilnejší vietor medzi 22:00 až 05:00 a na zvyšku územia medzi 00:00 až 08:00.

Ráno treba očakávať, že viaceré oblasti sa ocitnú bez dodávok elektrickej energie a pozor si treba dať aj vonku. Silný vietor by mal fúkať minimálne do 9:00 ráno a tak sa počas cesty do práce alebo školy vyhýbajte blízkosti stromov.

