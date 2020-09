30. september 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Boli sme pri tom ako hokejisti VTRHLI do Bratislavy! ČO sa im podarilo vyjednať?

Všetci za jedného, jeden za všetkých! Aj takto sa dá pomenovať skutok, ktorí spravili hokejisti takmer zo všetkých slovenských klubov. Vtrhli do Bratislavy!

Zdroj: Dnes24.sk , Milan Hanzel

To sa len tak hocikedy nevidí, aby sa hokejisti z mnohých klubov Slovenska zhodli na spoločnom úsudku a dokonca aj osobne stretli. Dnes (streda 30. 9.) sa tak stalo na Námestí Slobody v Bratislave, kde sme boli aj my.

Nezostali ticho

Hlavnú cestu medzi Úradom vlády SR a námestím obsadili klubové autobusy, z ktorých vyšli desiatky hokejistov. Najprv sa zoradili podľa klubovej príslušnosti a „za vládou“ vyslali svojich zástupcov. Išlo o hráčov Slovana Bratislava Michala Sersena, Branislava Rapáča a Nitrana Ivana Švarného. Trojica hokejistov dala premiérovi Igorovi Matovičovi otvorený list.

Čo bolo v liste?

Takmer 500 hokejistov sa domáha hlavne toho, aby sa mohlo hrať. Ďalej to sú kompenzácie za ušlý zisk klubov, ktoré to výrazne pocítili už počas prvej vlny koronavírusu. „Upozorňujeme, že na šport sa akosi zabúda. Už od marca s nami nikto nekomunikuje. Touto akciou sme chceli upozorniť, že aj my máme svoje problémy,“ povedal útočník Slovana Branislav Rapáč.

Aj bez divákov

Hokejisti by v danej situácie núdzového stavu prijali aj to, že by sa hrali zápasy bez divákov. „Samozrejme, je to ťažké, pretože každý športovec chce hrať pred divákmi. Keby to však tak bolo, dobre, lenže potom musia prísť aj nejaké kompenzácie. Každý vie, že financie na šport sa zháňajú ťažko,“ dodal Michal Sersen.

„Veríme, že sa niečo udeje, aby sme mohli hrať a vyhli sa tak veľkým problémom. Preto sme sa zjednotili a prišli do Bratislavy,“ vyjadril sa pre dnes24.sk aj popradský líder David Skokan.

Živia rodiny

„Sme živiteľmi rodín, musíme z niečoho žiť a ak štát zakázal klubom podnikať, treba im to nejakým spôsobom vykompenzovať,“ dodáva ešte Rapáč, ktorý si nezvykne dávať servítku pred ústa. „Boli by sme radi, keby sa s nami začalo konečne komunikovať a ponúkli sa pre nás konkrétne riešenia,“ uzavrel.

