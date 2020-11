25. november 2020 Správy Zo Slovenska VIDEO: Dobrovoľné celoplošné testovanie nie je efektívne, tvrdí Matovič

Prezidentka má na rozdiel odo mňa ten komfort vyjadrovať svoje názory bez reálnej zodpovednosti, dodáva premiér.

Dobrovoľné celoplošné testovanie nie je podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) efektívne. Odvoláva sa na výsledky víkendového testovania vo viacerých obciach na Slovensku. Poukázal na to v reakcii na vyjadrenia prezidentky Zuzany Čaputovej, podľa ktorej by malo byť dobrovoľné.

Názory bez zodpovednosti

„Pani prezidentka má na rozdiel odo mňa ten komfort vyjadrovať svoje názory bez reálnej zodpovednosti, a tým pádom povie, že by to malo byť dobrovoľné, lebo ľuďom sa to páči,“ skonštatoval premiér pred stredajším zasadnutím ústredného krízového štábu. Zároveň si myslí, že je najvyšší čas, aby sa o plošnom testovaní rozhodlo.

Na margo vyjadrenia konzília odborníkov, ktorí neodporúčajú celoplošné testovanie, premiér reagoval s tým, že sú ľudia, ktorí majú veľkú slobodu, že môžu mať názor. Druhou skupinou sú ľudia, ktorí majú zodpovednosť za stav v nemocniciach a za to, aby neskolabovali. „Jedna skupina sú tí, ktorí majú dopriate rozprávať svoje názory a myslia si, že by bol lepší lockdown, a druhá skupina je vláda, ktorá musí prijať rozhodnutia,“ poznamenal.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády uviedol, že vyjadrenie konzília odborníkov je potrebné zobrať do úvahy. Je podľa neho potrebné hľadať spôsoby, ako zachytiť infikovaných.

