25. november 2020 Zo Slovenska Krajčí: Názor konzília, ktoré NEODPORÚČA plošné testovanie, treba brať vážne

Vyjadrenie konzília odborníkov z oblasti epidemiológie a infektológie, ktoré neodporúča celoplošné testovanie, je potrebné zobrať do úvahy.

Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).

„Dostal som toto stanovisko v noci, musíme to prebrať,“ povedal o stanovisku konzília, ktoré síce oceňuje výsledky plošného testovania v prípade spomalenia šírenia nákazy, no upozorňuje, že ďalšie kolo vo forme, ktorú presadzuje predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), by zbytočne odčerpalo sily už teraz unaveným zdravotníkom, preto je potrebné hľadať iný spôsob, napríklad využitím mobilných odberových miest.

Krajčí povedal, že nemá záujem pretláčať plošné testovanie, zvýraznil však, že je potrebné hľadať spôsoby, ako zachytiť infikovaných.

„Hľadať riešenie, ktoré bude dobré pre krajinu, aby sme znižovali nárast prípadov a mohli postupne uvoľňovať opatrenia,“ povedal.

V prípade trasovania poznamenal, že hygienici majú stále na stole ponuku zapojiť do tohto procesu aj funkcionalitu trasovania call centra, ktoré zriadil rezort zdravotníctva.

„Hlavný hygienik to odmieta, tvrdí, že regionálne úrady stíhajú trasovanie, pravdou je, že majú k dispozícii aj vyše 240 vojakov, ktorí pomáhajú,“ povedal Krajčí.

