VIDEO: Dramatické pristávanie na Filipínach. Lietadlo sa zaborilo do zeme!

Aerolínie oznámili, že po incidente neboli hlásené zranenia. TASR prevzala informácie od agentúr AP a Reuters.

Stroj Airbus A330 prilietajúci z juhokórejského Inčchonu sa v daždivom počasí pokúsil pristáť dvakrát pred tým, ako pri treťom pokuse zastavil až za pristávacou plochou.

Na palube bolo 162 pasažierov a 11 členov posádky, ktorí lietadlo bezpečne opustili záchrannými kĺzačkami, uviedli dopravca i filipínske úrady.

Letisko Mactan-Cebu, druhé najrušnejšie na Filipínach, museli v dôsledku incidentu uzavrieť. Viedlo to k zrušeniu desiatok letov, z nich viac ako 50 odvolal vlajkový dopravca Philippine Airlines.

VIDEO / CRASH: Korean Air Airbus A330-300 HL7525 overran the runway at Cebu City, Philippines earlier today following two missed approaches in poor weather. No injuries reported among 173 on board. The 24-year-old aircraft was substantially damaged.



Video via Randyl Dungog pic.twitter.com/SSrQJh9gYO