VIDEO: Lukašenko so sekerou v ruke rúbal drevo: Nech Európania nepomrznú!, robil si POSMEŠKY

Bieloruský prezident a verný spojenec Kremľa Alexandr Lukašenko sa v stredu objavil v bieloruskej štátnej televízii a divákov počas rúbania dreva uistil, že nedopustí, aby Európa počas tejto zimy ""zamrzla". TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Žoviálne znejúci autoritársky líder sa vo videu objavil v teplákovej súprave a návleku a veľkou sekerou rúbal rozsiahle kusy predtým narezaného dreva.

„Európa si nemôže v týchto dňoch vyberať (…), dôležité je, aby zostali v teple,“ podotkol ďalej bieloruský prezident, často prezývaný aj „posledným európskym diktátorom“.

Lukašenko je excentrickým lídrom, ktorý bežne podniká nezvyčajné mediálne výstupy – napríklad pri zbieraní úrody spolu s mladými ženami či pri hraní hokeja, konštatuje AFP.

Bielorusko sa stalo terčom vlny sankcií zo strany Západu pre jeho podporu vojenskej invázie na Ukrajinu, ako aj pre zúrivý povolebný zásah v krajine v roku 2020.

Bielorusko, ktoré hraničí s Ukrajinou i Ruskom, podporovalo Moskvu v jej vojenskej invázii na Ukrajinu a poskytlo jej svoje územie ako základňu pre niektoré jej jednotky.

