4 Galéria Instagram.com/alicekovacsova Zdroj: Facebook.com/Karel Gott VIDEO: Má Karel Gott tajného SYNA s múzou svojho života? Hugo je TALENTOVANÉ dieťa! Už sú to viac ako 3 roky, čo nás opustil nezabudnuteľný spevák so zlatom v hrdle. Je možné, že okrem piesní a dcér tu zanechal talentovaného syna. 18. december 2022 Magazín

18. december 2022 Magazín VIDEO: Má Karel Gott tajného SYNA s múzou svojho života? Hugo je TALENTOVANÉ dieťa! Už sú to viac ako 3 roky, čo nás opustil nezabudnuteľný spevák so zlatom v hrdle. Je možné, že okrem piesní a dcér tu zanechal talentovaného syna.

Najznámejší spevák česko-slovenskej populárnej hudby počas každého vystúpenia žiaril a rád sa s fanúšikmi delil o historky, ktoré mali niečo spoločné s jeho profesiou, no svoje súkromie si strážil.

Karel Gott zanechal oficiálne po sebe štyri dcéry, s tromi rôznymi ženami – Dominiku (47), Lucie (35), Charlotte Ellu (16) a Nelly Sofie (14). Vraví sa, že má syna Huga (12) s Alicou Kovácsovou.

Bola jeho dlhoročnou milenkou a múzou

Alice Kovácsová udržiavala vzťah s Gottom takmer 35 rokov. Zlatý spevák ju spoznal ako 17-ročné dievča v roku 1983.

„Karel sa ku mne stále vracal, pretože som mu asi dávala niečo, čo v iných vzťahoch nenašiel. Možno to bolo okrem iného preto, že som sa ho nikdy na nič nepýtala, po ničom nepátrala, rešpektovala jeho umeleckú dušu a hlavne som od neho nikdy nič nechcela. Ani majetky, ani záväzky,“ vyhlásila pred niekoľkými rokmi pre český Blesk vyštudovaná grafička. Aj maestro sa v knihe Když milenky pláčou o nej vyjadril, že je výnimočnou ženou.

O tom, že má mať zlatý slávik syna, prvýkrát prehovorila jeho najstaršia dcéra Dominika, a to v knihe Poslední roky s Karlem. A čo na to povedala jeho niekdajšia múza?

Reagovala priam šalamúnsky: „Poznám výroky z knihy a rešpektujem, čo je tam napísané. Inak to nebudem komentovať,“ povedala Alice Kovácsová pre CNN Prima NEWS.

Som si istá, že je to môj nevlastný brat

A čo povedala vtedy Dominika? „Získala som informácie od dvoch dôležitých osôb života môjho otca, ktoré mi to potvrdili, že brata máme. Vieme, o koho ide. Dotyčný chlapec je neplnoletý a veľmi sa nepoznáme, videli sme sa len sporadicky, asi iba dvakrát. Myslím si ale, že by verejnosť mala vedieť, že môj otec mal vytúženého syna. A to so ženou, ktorá bola jeho celoživotnou múzou a teraz sa rozhodla odísť so svojím synom žiť na Kanárske ostrovy, kde sú mimo dohľadu verejnosti. Som si istá, že Hugo je môj nevlastný brat,“ vyznala sa verejne.

Karel Gott mal chlapca počas svojho života vídavať: „Karel mal s Hugom krásny vzťah už od jeho narodenia,“ tvrdila Alice.

„Pikantné na celej veci je aj to, že nielen Karel Gott bol v čase počatia údajného syna zadaný, teda už bol ženatý s Ivanou, ale aj Alice Kovácsová bola a je vydatá za herca a muzikanta Ondřeja Havelku,“ píše zivot.pluska.sk.

Článok pokračuje pod fotografiou.

9 rokov sa nehlásil ani k svojej prvorodenej

Nie je už žiadnym tajomstvom, že Božský Kája zatajoval pred svetom aj svoju prvorodenú dcéru. Spevák pritom vedel o Dominike 9 mesiacov po jej narodení a tajil ju aj pred svojimi blízkymi až do roku 1985. O tom, prečo toľko zamlčoval dcérku, ktorú má s bývalou tanečnicou s Antoniou Zacpalovou, sa vypísal vo svojej knihe Má cesta za štěstím.

„Kvôli čomu som vlastne s priznaním tak dlho otáľal? Bál som sa, že by ma ľudia začali odsudzovať? Alebo som sa strachoval, čo na to povedia moje fanúšičky? Bolo v tom asi oboje,“ priznal sa spevák. Karel Gott nepovedal ani svojej matke, že má vnučku. Marie Gottová zomrela v roku 1977 bez toho, aby mohla čo len niečo tušiť.

Tak či onak, Hugo je talentovaný chlapec. Alice Kovácsová ukázala, ako mu to ide na klávesoch!

Alice Kovácsová sa ešte počas života maestra odsťahovala s manželom, Hugom a dcérou Rozáliou na Kanárske ostrovy. Ak je Hugo skutočne synom Karla Gotta, urobila tak Alice Kovácsová preto, aby mohla strážiť Gottove tajomstvo a uchránila ich spoločného syna pred záujmom verejnosti?

Zdroj: Dnes24.sk