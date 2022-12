3 Galéria Zdroj: Ministerstvo vnútra SR , Instagram.com/3pfamilia Sexi Slovenka si v Grécku užívala luxusný život: NEZAPLATILA ani cent, chytila ju POLÍCIA! Atraktívna Slovenka mala rada luxusný život v Grécku, no platiť sa jej už nechcelo. Zašlo to až tak ďaleko, že si pre ňu prišla tamojšia polícia. 14. december 2022 Krimi Zo zahraničia

14. december 2022 Krimi Zo zahraničia Sexi Slovenka si v Grécku užívala luxusný život: NEZAPLATILA ani cent, chytila ju POLÍCIA! Atraktívna Slovenka mala rada luxusný život v Grécku, no platiť sa jej už nechcelo. Zašlo to až tak ďaleko, že si pre ňu prišla tamojšia polícia.

37-ročná Mária G. z Bratislavy má toho na rováši viac ako dosť. Grécke médiá hovoria o viacerých podvodoch, v ktorých pripravila o peniaze niekoľko hotelov, grécku basketbalovú hviezdu a miestneho taxikára. Práve podvod na taxikárovi sa jej stal osudným.

Mária mala do Grécka prísť na jeseň v roku 2020. Život, na ktorý nemala, si užívala až do tohtoročného decembra. Rada prespávala v najluxusnejších hoteloch, no za pobyt nezaplatila. Vymyslela si historku o bohatom britskom manželovi a hotelom posielala falošné doklady.

Odsvedčená finta

Na prelome tohtoročného novembra a decembra sa Mária ubytovala v jednom z hotelov v meste Nafpaktos. Tvrdila, že jej partner zaplatí online a následne poslala virtuálne „potvrdenie“ o prevode 600 eur na hotelový účet. Rovnaký scenár použila aj v Patrase, kde mala byť ubytovaná do tretieho decembra. V obchodíku tam dokonca objednala tovar za 150 eur, no opäť nezaplatila. Scenár s falošným potvrdením použila vo viacerých ubytovacích zariadeniach. Kým si jeho pravosť pracovníci overili, už bola preč.

Podľa gréckych médií dokonca 37-ročná Bratislavčanka mala robiť luxusnú spoločníčku niekoľkým bohatým mužom.

O peniaze pripravila aj hviezdneho basketbalistu Nikosa Pappasa. Ten dokonca o podfuku napísal aj na sociálne siete. Podľa jeho vlastných slov sa zoznámil so ženou, ktorej prenajal byt v luxusnej štvrti v Aténach. Dohodli sa, že Mária zaplatí 220 eur za deň. Po štyroch dňoch mu však volala s tým, že má problém, lebo stránka nefunguje a online tak zaplatiť nemôže. „Povedala, že mi zaplatí, keď príde manžel. Stále to však odkladala,“ povedal Nikos Pappas.

Ten sa s podvodníčkou stretol, nakoľko si vo svojom ubytovaní chcel udržať pozitívne recenzie. Niečo mu však na nej nesedelo. Bola to práve historka s manželom, ktorú mala stále opakovať. "Keď som po dvoch dňoch zistil, že je podvodníčka, už bola preč,“ citovali Pappasa grécke médiá.

Osudový taxík

Plán jej však prekazil miestny taxikár. 5. decembra si Mária objednala odvoz za 200 eur. Keď ju taxikár odviezol na dohodnuté miesto, Slovenska sa začala vykrúcať. Tvrdila, že nemôže zaplatiť kartou a ani v hotovosti. Opäť využila svoj obľúbený trik s virtuálnym dokladom o zaplatení, ktorý poslala synovi taxikára. Ten okamžite zacítil problém a obrátil sa na políciu. Muži zákona Máriu zadržali v hoteli v Corinthe a začali rozpletať sieť jej podvodov. Navyše zistili, že na blondínku bol vydaný medzinárodný zatykač. Slovenka má aktuálne byť zadržaná na polícii v Nafpaktia. Zastupovať ju má známy právnik.

Gréckym novinárom sa podarilo vypátrať, že už raz bola zadržaná. Prepustiť ju vtedy mali na kauciu 10-tisíc eur. Dostala však podmienku – mala sa pravidelne hlásiť miestnej polícii.

Známa „firma“ aj na Slovensku

Ako upozornil portál Pluska.sk, problémy mala Mária aj doma. Slovenskí policajti ma ňu rok po odchode z krajiny vydali európsky zatykač. „Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I stíha M. G. ako obvinenú za pokračovací zločin podvodu,“ cituje portál slová hovorkyne Jany Šimunkovej.

Ako upozornil Nový Čas, prvé zmienky o Slovenke pochádzajú z augusta 2021. „Na jej zvláštne praktiky upozornila Zuzana v skupine na sociálnej sieti, kde sa ponúkajú a prenajímajú byty. Mária mala predstierať, že ponúka byt na prenájom. Mala si dať vyplatiť preddavok, následne však z dohody ustúpila a preddavok nevrátila. Keď na to Zuzana upozornila ostatných v skupine, blondínka sa jej začala vyhrážať,“ píše Nový Čas, podľa ktorého mala Mária dlho žiť v Bratislave, kam sa presťahovala z Humenného.

Zdroj: Dnes24.sk