VIDEO: Matovičov TRAPAS pri živom vysielaní: PREČO si mám otočiť telefón? Lebo ho máš nakrivo!

„Otoč si telefón!“ začína sa živý prenos Igora Matoviča na Facebooku, ktorého ohriakol jeho kolega z OĽANO Michal Šipoš. „A prečo?“ opýtal sa ho Matovič. „Lebo ho máš nakrivo…“ okamžite dodal Šipoš.

Inak sa azda nedá nazvať to, čo predviedla dvojica poslancov, ktorí vysielali naživo spred parlamentu. „Čaute, tuto s Mišom sme sa rozhodli vás pozvať. A neviem, či vlastne vysielame. Vysielame?“ rozbehol sa po úvodnom kikse vo videu Matovič.

„Počkaj, dvaja, už ôsmi to pozerajú. Tak asi to funguje. Keď nás počujete, dajte nám like, ale napíšte, že je to ok,“ podotkol Šipoš.