Zdroj: TASR/Jakub Kotian Matovič oklamal novinárov, že má covid: ZABRALO! Tí mu dali okamžite pokoj Expremiér sa opäť postaral o rozruch. Vystrelil si z novinárov a ako sme už zvyknutí, Slovákom sa zveril v statuse. 23. marec 2023 Správy Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Igor Matovič sa na Facebooku pochválil historkou z parlamentu. Do práce sa vo štvrtok (23. 3.) vrátil po tom, ako prekonal COVID-19. To, že ochorel, oznámil ešte minulý piatok so slovami, že ho „v sekunde striasla zima a strašne sa mu chcelo spať“.

Nechcelo sa mu odpovedať

Ako sám opísal, pred vstupom do sály k nemu náhle prišlo desať redaktorov s mikrofónmi. Matovič priznal, že hlasovanie sa už blížilo a jemu sa vôbec nechcelo odpovedať na novinárske otázky, tak povedal len: „Mám covid.“

Ak bolo Matovičovým cieľom naozaj len odohnať médiá, zdá sa, že taktika mu vyšla. Novinári totiž jeho tvrdenie vzali vážne.

Na adresu novinárov…

„Zabralo … v momente decentne mikrofóny odtiahli a dali mi pokoj. Nebola by to však Töröková, ak by hneď nezačala o tom robiť reportáž – Matovič má covid a chodí po parlamente bez rúška, čo si o tom myslíte?! Necítite sa ohrozený? Ohrozená?,“ naráža v statuse na redaktorku Televízie Markíza Martinu Törökovú.

Na záver Matovič zdôraznil, že koronavírus už naozaj nemá a po ôsmich dňoch mal negatívny test. „Novinárom som zo srandy povedal, že mám covid a naivne som si myslel, že rozmýšlajú a neuveria,“ dodal.

Reakcie Slovákov

Ako už býva zvykom, pod statusom expremiéra sa strhla mela. Viacero ľudí sa ho zastávalo a spochybňovalo profesionalitu slovenských médií. Iní považovali vtip za nevhodný.

„Igor, ty oklameš novinárov a čuduješ sa, že akože oni to nepochopili. Proste celé zle. Asi predpokladajú, že poslanec národnej rady im neklame do očí,“ odkázal šéfovi OĽANO Branislav.

Juraj zas na Matovičov vtip reagoval ďalším vtipom, narážajúc na jeho nápad odmeňovať Slovákov za účasť vo voľbách: „Takže aj tých 500 eur za voľby bol len žart, že?“

