1. jún 2024 ELA Správy Rôzne VIDEO: Nad Bratislavou sa objavila TROMBA. Ak by sa dotkla zeme, šlo by o TORNÁDO Nad Bratislavou bolo včera možné pozorovať pomerne výraznú trombu. Ak by sa tromba dotkla zeme, šlo by o tornádo, ktoré by zrejme páchalo aj škody.

8 000 bleskov

V priebehu včerajšieho dňa zasiahli územie Slovenska početné búrky. Tie sa vyskytli prakticky na celom území, pričom boli sprevádzané aj nebezpečnými javmi, informuje iMeteo.sk.

Spolu udrelo vyše 8 000 bleskov a objavili sa aj povodne a drobné krupobitie. V sérii búrlivých dní pokračujeme aj dnes, no tie včerajšie búrky priniesli nad Bratislavu aj meteorologický jav, ktorý označujeme ako tromba.

„Tromba nad naším hlavným mestom bola pomerne výrazná, rotovala, no nezostupovala dole k zemskému povrchu. Ak by tromba zostúpila a dotkla by sa zeme, zosadlo by tornádo,“ dodáva portál.

Tromba − zárodok tornáda

Pripomeňme, že tromba je oblak lievikovitého tvaru, ktorý sa vyskytuje pod základňou búrkovej oblačnosti. Oblak je rotujúci, no sám o sebe neškodný.

Trombu nad Bratislavou sa podarilo zachytiť aj na video, kde je vidieť jeho mohutný tvar, no tento veterný vír už nemal dostatok síl mohutnieť a zostupovať, a následne zanikol.

Posledné tornádo na Slovensku sa objavilo len nedávno a zosadlo v oblasti obce Kružno, neďaleko Rimavskej Soboty.

Búrlivá sobota

Výstrahy pred búrkami sa v sobotu rozšírili na celé Slovensko. Platia do 20.00 h. Vydal ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Informuje o tom na svojom webe.

„Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili meteorológovia.

Upozornili, že s búrkami môže byť spojený vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov, silný vietor aj krúpy.

„Najnebezpečnejšia situácia dnes panuje na krajnom juhovýchode, kde sú veľmi dobré podmienky pre možný vznik superciel. Supercela sa môže vyskytnúť v oblasti východného Maďarska, juhovýchodného Slovenska, či západnej Ukrajiny,“ dodáva iMeteo.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: iMeteo.sk/TASR