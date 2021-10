VIDEO: Návštevy cintorínov sú v plnom prúde. Dušičky si tento rok nenechali ujsť viacerí

Návštevy cintorínov sú podľa polície „v plnom prúde“. Ako na sociálnej sieti v sobotu uviedla polícia, dohliada na bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok na cintorínoch.

Občanov vyzýva, aby jazdili zodpovedne. Dôležité je vyhýbať sa davom, čo podľa nej pomáha nestať sa obeťou krádeže ani ochorenia COVID-19. Polícia tiež pripomenula význam nosenia reflexných prvkov.

Náš menší prieskum naprieč regiónmi ale potvrdil, že ľudia predsa len nesedia doma. „Vlani sme nikam nešli. Tento rok sme si povedali, že už doma nebudeme sedieť a prišli sme hlavne dať do poriadku hroby rodičov,“ priznala pani Mária, ktorá prišla do Michaloviec z Lučenca. A zastávkou na nocľah je jej setra s rodinou.

„My sme sa očkovali, deti majú prázdniny. Vlani sme žili celé sviatky v "bublinke“ a tento rok sme už chceli byť s rodinou," argumentoval Miro z Bratislavy, ktorý sa vybral do rodnej Revúcej.

„My sme tiež prišli na hroby rodičov a súrodencov. Pred rokom sa nedalo, teraz nie je dôvod opäť čakať. Nikto neporiadok za nás neuprace a áno, do Košíc sme prišli k rodine, kde aj prespíme,“ hovorí Jana, ktorá žije v hlavnom meste.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v dnešnej relácii V politike na TA3 apeloval na ľudí, aby necestovali počas Dušičiek. I keď podľa jeho slov, tí ktorí chceli vycestovať, už cestujú. Majú sa však čo najskôr vrátiť.

Premiér prirovnal zodpovednosť k opatreniam proti covidu-19 k červenej na semafore. „Takisto, ani do každej domácnosti nemôžeme dať policajta. To sa nedá, nedá sa to zaplatiť. Musíme sa spoľahnúť na zodpovednosť.“