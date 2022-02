VIDEO: Obytnú budovu v Kyjeve zasiahla ruská raketa!

Poradca Mychajlo Podoľak uviedol, že menšie skupiny ruských vojakov sa snažia vniknúť do Kyjeva a dostali sa do bojov s ukrajinskými jednotkami.

Rusko chce podľa neho obsadiť ukrajinskú metropolu a zničiť vedenie krajiny, ukrajinské sily však majú situáciu v Kyjeve pod kontrolou.

Ruské sily sa podľa Podoľaka zameriavajú aj na juh krajiny, kde prebiehajú intenzívne boje v Chersone severne od Krymu, ako aj v ďalších prístavných mestách Mykolajiv, Odesa a v okolí Mariupola.

Podoľak uviedol, že medzi priority Ruska patrí obsadenie juhu Ukrajiny, kde však podľa neho významnejšie nepostúpilo. „Ukrajina nielen odolala. Ukrajina víťazí,“ vyhlásil poradca prezidenta pred novinármi.

Úrady v Kyjeve varovali v sobotu v súvislosti s postupom ruských jednotiek pred pouličnými bojmi v ukrajinskej metropole. „Na uliciach nášho mesta sa teraz bojuje. Žiadame vás, aby ste zachovali pokoj a maximálnu opatrnosť!“ píše sa v oznámení. Kto sa podľa neho nachádza v úkrytoch, by v nich aj mal ostať, cituje agentúra DPA. V prípade leteckého poplachu by mali ľudia vyhľadať najbližší kryt. Mesto na tento účel vydalo mapu.

„Keď ste doma, potom nechoďte k oknu, nechoďte na balkóny,“ píše sa vo výzve s tým, že obyvatelia by mali tiež podniknúť preventívne opatrenia, aby sa chránili pred zraneniami v dôsledku zásahu troskami alebo strelami, uviedla agentúra AP.

V Kyjeve, ktorý je niekoľko hodín pod ruskou paľbou, trafila v sobotu skoro ráno jedna zo striel obytný dom s civilistami. Podľa videí vynášajú z miesta činu zranených. Informáciu priniesol portál CNN.

Na mieste boli okamžite záchranári, ktorí pomáhajú s evakuáciou obyvateľov. Jedna fotografia znázorňuje dvoch záchranárov, ktorí na rukách odnášajú ženu z miesta činu, pričom v pozadí bežia ďalší pracovníci. Informácia o obetiach či zranených zatiaľ nie sú známe.

„Ruská raketa dnes zasiahla bytový dom v Kyjeve. Za posledné dva dni boli ostreľované nemocnice, škôlky a sirotince vo viacerých ukrajinských mestách. Žiadame od sveta rozhodnú reakciu a izoláciu Ruska za jeho kriminálne činy,“ napísal v reakcii na zásah predseda vlády Ukrajiny.

Moskva pritom pár hodín dozadu ešte hovorila, že nebude útočiť na civilistov.

Russia attacks and kills civilians in Ukraine. Our army continues to defend our territory and every civilian. 🇺🇦 resists and strives for peace. The world must stop Russian war criminals.#StandWithUkraine!



📍Kyiv, Residential Area, building near Maternity Hospital and Schools. pic.twitter.com/JGNUQUGulX